https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-ordusu-oldurulen-3-kisiden-birinin-yahya-sinvar-olma-olasiligini-kontrol-ediyoruz-1089347743.html
İsrail ordusu: Öldürülen 3 kişiden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ediyoruz
İsrail ordusu: Öldürülen 3 kişiden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ediyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu açıklamasında operasyon sırasında 3 kişinin öldürüldüğünü, birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ettiklerini duyurdu. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T16:11+0300
2024-10-17T16:11+0300
2024-10-17T16:55+0300
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Hamas lideri Yahya Sinvar ile İsrail ordusu şu açıklamayı yaptı:Hamas lideri Yahya Sinvar kimdir?Hamas'ın Haniye'den sonra en güçlü ikinci üyesi olarak görülen Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu. Öğrenimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamladı ve Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Sinvar, 1988'de iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilişkili oldukları şüphesiyle 4 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili suçlandı ve 22 yıl hapis yattı. Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm oldu. Sinvar hapishanede çok iyi İbranice öğrendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israilin-cebaliyedeki-saldirisinda-en-az-15-kisi-oldu-1089343466.html
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İsrail ordusu: Öldürülen 3 kişiden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ediyoruz
16:11 17.10.2024 (güncellendi: 16:55 17.10.2024)
İsrail ordusu açıklamasında operasyon sırasında 3 kişinin öldürüldüğünü, birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ettiklerini duyurdu.
Hamas lideri Yahya Sinvar ile İsrail ordusu şu açıklamayı yaptı:
"Gazze'deki IDF operasyonları sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. IDF ve ISA, teröristlerden birinin Yahya Sinvar olma olasılığını kontrol ediyor. Bu aşamada, teröristlerin kimliği doğrulanamıyor.
Teröristlerin etkisiz hale getirildiği binada, bölgede rehinelerin bulunduğuna dair herhangi bir işaret yoktu. Bölgede görev yapan kuvvetler gerekli dikkatle operasyonlarına devam etmektedir."
Hamas lideri Yahya Sinvar kimdir?
Hamas'ın Haniye'den sonra en güçlü ikinci üyesi olarak görülen Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu. Öğrenimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamladı ve Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.
Sinvar, 1988'de iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilişkili oldukları şüphesiyle 4 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili suçlandı ve 22 yıl hapis yattı. Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm oldu. Sinvar hapishanede çok iyi İbranice öğrendi.