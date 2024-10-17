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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Avrupa'nın bölgeye yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Avrupa'nın bölgeye yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine yönelik suçlamalara ilişkin "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, KİK ve AB liderleri arasında gerçekleştirilen zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride İran'a bazı suçlamalar yöneltildiğini söyledi.'Avrupa'nın bölgeye yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi'Erakçi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında yapılan zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride, ülkesine yönelik suçlamalara ilişkin "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi" ifadesini kullandı.İranlı Bakan, ülkesinin AB ile görüşmelerinde önerdiği 'saygılı işbirliği yolunun' AB tarafından 'çatışma arzusuyla karşılandığının giderek netleştiğini' kaydetti.Erakçi, KİK-AB ortak bildirisinde Körfez'deki adalarda İran'ın 'işgalci' olarak nitelendirilmesine ilişkin, "Üç ada her zaman İran'a aitti ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi" ifadelerini kullandı.KİK ve AB liderleri arasında dün Brüksel'de yapılan 'Barış ve Refah için Stratejik Ortaklık' zirve sonrasında yayımlanan bildiride, 'İran'ın balistik füze ve insansız hava araçları programının bölgeyi ve ötesini tehdit ettiği ve bu programların durdurulması gerektiği' belirtilmişti.Bununla birlikte bildiride, İran'ın egemenliğinde bulunan ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de hak iddia ettiği Basra Körfezi'ndeki 3 ada üzerinde İran 'işgalci' olarak nitelendirilmişti.
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iran, abbas arakçi, körfez işbirliği konseyi (kik), ab
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Avrupa'nın bölgeye yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi
02:34 17.10.2024 (güncellendi: 02:36 17.10.2024)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine yönelik suçlamalara ilişkin "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi" ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, KİK ve AB liderleri arasında gerçekleştirilen zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride İran'a bazı suçlamalar yöneltildiğini söyledi.
'Avrupa'nın bölgeye yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi'
Erakçi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında yapılan zirve sonrasında yayımlanan ortak bildiride, ülkesine yönelik suçlamalara ilişkin "Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi" ifadesini kullandı.
İranlı Bakan, ülkesinin AB ile görüşmelerinde önerdiği 'saygılı işbirliği yolunun' AB tarafından 'çatışma arzusuyla karşılandığının giderek netleştiğini' kaydetti.
Erakçi, KİK-AB ortak bildirisinde Körfez'deki adalarda İran'ın 'işgalci' olarak nitelendirilmesine ilişkin, "Üç ada her zaman İran'a aitti ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Avrupa'nın bölgemize yönelik kötü niyetli 'böl ve yönet' müdahalesi dönemi çoktan sona erdi" ifadelerini kullandı.
KİK ve AB liderleri arasında dün Brüksel'de yapılan 'Barış ve Refah için Stratejik Ortaklık' zirve sonrasında yayımlanan bildiride, 'İran'ın balistik füze ve insansız hava araçları programının bölgeyi ve ötesini tehdit ettiği ve bu programların durdurulması gerektiği' belirtilmişti.
Bununla birlikte bildiride, İran'ın egemenliğinde bulunan ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de hak iddia ettiği Basra Körfezi'ndeki 3 ada üzerinde İran 'işgalci' olarak nitelendirilmişti.