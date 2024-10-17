https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/hizbullah-israilin-kuzeyindeki-hayfayi-balistik-fuzelerle-vurdu-1089328698.html

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’yı balistik füzelerle vurdu

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’yı balistik füzelerle vurdu

Sputnik Türkiye

Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki liman kent Hayfa’daki hedeflere balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T10:54+0300

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Hizbullah’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İslami direniş savaşçıları, balistik füzelerle düşman hedeflerine saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi.Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.‘Lübnan’ın güneyinde iki İsrail tankı imha edildi’Örgün ayrıca Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuna ait iki tankın imha edildiğini bildirdi.Merkava tipi iki tankın, Akdeniz kıyısındaki Labbuneh Tepesi'ndeki çatışmalar sırasında tanksavar füzelerle vurulduğu belirtilirken tankların mürettebatları arasında ölen ve yaralananların olduğu öne sürüldü.İsrail, 23 Eylül’de Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yönelik ‘Kuzey Okları’ adını verdiği askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırılarından birinde örgütün lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirmişti. Örgüt direnişine devam etme kararını alırken İsrail ordusu 1 Ekim’de kara operasyonu başlatmıştı.

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lübnan, hizbullah, israil, hayfa, balistik füze, saldırı, tank