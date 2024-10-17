https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/hizbullah-israilin-kuzeyindeki-hayfayi-balistik-fuzelerle-vurdu-1089328698.html
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’yı balistik füzelerle vurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’yı balistik füzelerle vurdu
Sputnik Türkiye
Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki liman kent Hayfa’daki hedeflere balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:54+0300
2024-10-17T10:54+0300
2024-10-17T10:55+0300
dünya
lübnan
hizbullah
israil
hayfa
balistik füze
saldırı
tank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088595349_0:33:800:483_1920x0_80_0_0_e01d3d0c24274973c7e192d8c7f73759.jpg
Hizbullah’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İslami direniş savaşçıları, balistik füzelerle düşman hedeflerine saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi.Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.‘Lübnan’ın güneyinde iki İsrail tankı imha edildi’Örgün ayrıca Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuna ait iki tankın imha edildiğini bildirdi.Merkava tipi iki tankın, Akdeniz kıyısındaki Labbuneh Tepesi'ndeki çatışmalar sırasında tanksavar füzelerle vurulduğu belirtilirken tankların mürettebatları arasında ölen ve yaralananların olduğu öne sürüldü.İsrail, 23 Eylül’de Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yönelik ‘Kuzey Okları’ adını verdiği askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırılarından birinde örgütün lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirmişti. Örgüt direnişine devam etme kararını alırken İsrail ordusu 1 Ekim’de kara operasyonu başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/pentagon-yemende-husilere-ait-5-yer-alti-silah-deposu-vuruldu-1089323133.html
lübnan
israil
hayfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088595349_79:0:723:483_1920x0_80_0_0_f408b8e943eca3280f6c463b86d79080.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, hizbullah, israil, hayfa, balistik füze, saldırı, tank
lübnan, hizbullah, israil, hayfa, balistik füze, saldırı, tank
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’yı balistik füzelerle vurdu
10:54 17.10.2024 (güncellendi: 10:55 17.10.2024)
Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki liman kent Hayfa’daki hedeflere balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İslami direniş savaşçıları, balistik füzelerle düşman hedeflerine saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi.
Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
‘Lübnan’ın güneyinde iki İsrail tankı imha edildi’
Örgün ayrıca Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuna ait iki tankın imha edildiğini bildirdi.
Merkava tipi iki tankın, Akdeniz kıyısındaki Labbuneh Tepesi'ndeki çatışmalar sırasında tanksavar füzelerle vurulduğu belirtilirken tankların mürettebatları arasında ölen ve yaralananların olduğu öne sürüldü.
İsrail, 23 Eylül’de Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yönelik ‘Kuzey Okları’ adını verdiği askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırılarından birinde örgütün lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirmişti. Örgüt direnişine devam etme kararını alırken İsrail ordusu 1 Ekim’de kara operasyonu başlatmıştı.