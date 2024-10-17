https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/harkov-bolgesi-rus-yonetimi-baskani-gancev-fransiz-alman-ve-polonyali-askerler-ukrayna-ordusu-1089332051.html

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev, NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T11:25+0300

2024-10-17T11:25+0300

2024-10-17T11:35+0300

ukrayna krizi

rusya

harkov

yönetim

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

fransa

almanya

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089331358_0:39:1185:706_1920x0_80_0_0_421b24a66a3429a9263601693c6c4bae.png

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e demecinde NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını söyledi.Gançev, “Elimizdeki bilgiye göre bu kişiler sadece paralı askerler değil, zira orada askeri rütbeler sahip oldukça fazla savaşçı var, bu kişiler esasen NATO bloğunun düzenli birliklerinin temsilcileri. Onlar hala varlık gösteriyor, yerel sakinlerden bununla ilgili bilgiler geliyor” diye konuştu.Gançev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında artık tüm NATO ülkelerinin vatandaşlarının yer aldığını, ancak bunların büyük bir çoğunluğunu Fransız, Alman ve Polonyalıların oluşturduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html

rusya

harkov

ukrayna

fransa

almanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, harkov, yönetim, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, fransa, almanya, polonya, askerler