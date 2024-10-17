https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/harkov-bolgesi-rus-yonetimi-baskani-gancev-fransiz-alman-ve-polonyali-askerler-ukrayna-ordusu-1089332051.html
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev, NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:25+0300
2024-10-17T11:25+0300
2024-10-17T11:35+0300
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Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e demecinde NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını söyledi.Gançev, “Elimizdeki bilgiye göre bu kişiler sadece paralı askerler değil, zira orada askeri rütbeler sahip oldukça fazla savaşçı var, bu kişiler esasen NATO bloğunun düzenli birliklerinin temsilcileri. Onlar hala varlık gösteriyor, yerel sakinlerden bununla ilgili bilgiler geliyor” diye konuştu.Gançev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında artık tüm NATO ülkelerinin vatandaşlarının yer aldığını, ancak bunların büyük bir çoğunluğunu Fransız, Alman ve Polonyalıların oluşturduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html
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rusya, harkov, yönetim, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, fransa, almanya, polonya, askerler
rusya, harkov, yönetim, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, fransa, almanya, polonya, askerler
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor
11:25 17.10.2024 (güncellendi: 11:35 17.10.2024)
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev, NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını belirtti.
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e demecinde NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını söyledi.
Gançev, “Elimizdeki bilgiye göre bu kişiler sadece paralı askerler değil, zira orada askeri rütbeler sahip oldukça fazla savaşçı var, bu kişiler esasen NATO bloğunun düzenli birliklerinin temsilcileri. Onlar hala varlık gösteriyor, yerel sakinlerden bununla ilgili bilgiler geliyor” diye konuştu.
Gançev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında artık tüm NATO ülkelerinin vatandaşlarının yer aldığını, ancak bunların büyük bir çoğunluğunu Fransız, Alman ve Polonyalıların oluşturduğunu sözlerine ekledi.