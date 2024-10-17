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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/harkov-bolgesi-rus-yonetimi-baskani-gancev-fransiz-alman-ve-polonyali-askerler-ukrayna-ordusu-1089332051.html
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev, NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:25+0300
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Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e demecinde NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını söyledi.Gançev, “Elimizdeki bilgiye göre bu kişiler sadece paralı askerler değil, zira orada askeri rütbeler sahip oldukça fazla savaşçı var, bu kişiler esasen NATO bloğunun düzenli birliklerinin temsilcileri. Onlar hala varlık gösteriyor, yerel sakinlerden bununla ilgili bilgiler geliyor” diye konuştu.Gançev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında artık tüm NATO ülkelerinin vatandaşlarının yer aldığını, ancak bunların büyük bir çoğunluğunu Fransız, Alman ve Polonyalıların oluşturduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html
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rusya, harkov, yönetim, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, fransa, almanya, polonya, askerler
rusya, harkov, yönetim, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, fransa, almanya, polonya, askerler

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Fransız, Alman ve Polonyalı askerler Ukrayna ordusu tarafında savaşıyor

11:25 17.10.2024 (güncellendi: 11:35 17.10.2024)
© SputnikVitaliy Gançev
Vitaliy Gançev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev, NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını belirtti.
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e demecinde NATO ülkelerinden, özellikle de Fransa, Almanya ve Polonya’dan aktif askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaştığını söyledi.
Gançev, “Elimizdeki bilgiye göre bu kişiler sadece paralı askerler değil, zira orada askeri rütbeler sahip oldukça fazla savaşçı var, bu kişiler esasen NATO bloğunun düzenli birliklerinin temsilcileri. Onlar hala varlık gösteriyor, yerel sakinlerden bununla ilgili bilgiler geliyor” diye konuştu.
Gançev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında artık tüm NATO ülkelerinin vatandaşlarının yer aldığını, ancak bunların büyük bir çoğunluğunu Fransız, Alman ve Polonyalıların oluşturduğunu sözlerine ekledi.
Grob G120TP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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17 Temmuz, 09:55
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