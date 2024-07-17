https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html

Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü

Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü

Sputnik Türkiye

NATO ülkeleri Kiev'e mali ve askeri yardımı giderek artırırken Ukrayna semalarında İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı görüldüğü belirtildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T09:55+0300

2024-07-17T09:55+0300

2024-07-17T09:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

kraliyet

grob g120tp-a prefect t1

grob g120tp-a prefect t1 tipi eğitim uçağı

eğitim uçağı

askeri eğitim uçağı

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Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre son dönemde Rus ordusunun büyük ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.Dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.Söz konusu uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya Bölgesi'nin Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html

ukrayna

harkov

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye

zakarpatya

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