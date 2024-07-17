https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html
Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü
Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü
Sputnik Türkiye
NATO ülkeleri Kiev'e mali ve askeri yardımı giderek artırırken Ukrayna semalarında İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı görüldüğü belirtildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T09:55+0300
2024-07-17T09:55+0300
2024-07-17T09:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
kraliyet
grob g120tp-a prefect t1
grob g120tp-a prefect t1 tipi eğitim uçağı
eğitim uçağı
askeri eğitim uçağı
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Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre son dönemde Rus ordusunun büyük ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.Dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.Söz konusu uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya Bölgesi'nin Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html
ukrayna
harkov
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Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü
NATO ülkeleri Kiev'e mali ve askeri yardımı giderek artırırken Ukrayna semalarında İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı görüldüğü belirtildi.
Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre son dönemde Rus ordusunun büyük ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.
Dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.
Söz konusu uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.
Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya Bölgesi'nin Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.