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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/harkov-bolgesi-yakininda-kraliyet-hava-kuvvetlerine-ait-ucak-goruldu-1085926383.html
Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü
Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü
Sputnik Türkiye
NATO ülkeleri Kiev'e mali ve askeri yardımı giderek artırırken Ukrayna semalarında İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı görüldüğü belirtildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T09:55+0300
2024-07-17T09:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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kraliyet
grob g120tp-a prefect t1
grob g120tp-a prefect t1 tipi eğitim uçağı
eğitim uçağı
askeri eğitim uçağı
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Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre son dönemde Rus ordusunun büyük ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.Dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.Söz konusu uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya Bölgesi'nin Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), kraliyet, grob g120tp-a prefect t1, grob g120tp-a prefect t1 tipi eğitim uçağı, eğitim uçağı, askeri eğitim uçağı, eğitim uçuşu, harkov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye, zakarpatya, flightradar24, flightradar 24, flightradar, royal flight
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ingiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), kraliyet, grob g120tp-a prefect t1, grob g120tp-a prefect t1 tipi eğitim uçağı, eğitim uçağı, askeri eğitim uçağı, eğitim uçuşu, harkov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye, zakarpatya, flightradar24, flightradar 24, flightradar, royal flight

Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak görüldü

09:55 17.07.2024
Grob G120TP
Grob G120TP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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NATO ülkeleri Kiev'e mali ve askeri yardımı giderek artırırken Ukrayna semalarında İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı görüldüğü belirtildi.
Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre son dönemde Rus ordusunun büyük ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi yakınında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağı tespit edildi.

Dün saat 18:26'da Kirovograd Bölgesi semalarında görülen eğitim uçağının Harkov, Sumi, Nikolayev ve Çernigov gibi Ukrayna'nın farklı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

Söz konusu uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan kesimlerde de radara takıldığı kaydedildi.

Grob G120TP-A Prefect T1 tipi eğitim uçağının saat 01:32 sularında Zakarpatya Bölgesi'nin Çabanovka köyünde haritadan kaybolduğu bildirildi.
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