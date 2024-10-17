https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/futbola-donen-paul-pogbadan-fenerbahce-aciklamasi-1089351942.html

Futbola dönen Paul Pogba'dan Fenerbahçe açıklaması

Futbola dönen Paul Pogba'dan Fenerbahçe açıklaması

Sputnik Türkiye

Juventus'ta forma giyen Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. Cezası düşürülen Pogba yeşil sahalara dönüyor. Juventus ile... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T17:37+0300

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spor

paul pogba

juventus

fenerbahçe

transfer

doping

doping testi

yasak

futbol

ali koç

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Juventus'un yıldızı Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali konuşuluyor.Doping cezasının düşürülmesi ile 2025 yılında yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Fransız futbolcu Paul Pogba basın mensuplarına röportaj verdi. Röportajda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Pogba için Fenerbahçe'ye transfer ihtimali dile getirildi.'Jose ile ilişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi'İngiliz basınına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Paul Pogba ''Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. Jose ile ilişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum. Ancak bir gün birlikte oturup bu konuyu tartışmamız gerekecek" dedi.İngiliz ve İtalyan basını Fenerbahçe'ye transfer olabilirBasın mensupları Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfere sıcak bakacağını belirterek transferin olumlu olacağı görüşünü paylaştı.

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paul pogba, juventus, fenerbahçe, transfer, doping, doping testi, yasak, futbol, ali koç