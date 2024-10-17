Depremin ardından karar alındı: Kulüp başkanı, ligden çekilmek istediklerini açıkladı

"Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu yok. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur."