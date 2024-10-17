https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fransada-kirmizi-alarm-verildi-evler-ve-araclar-sular-altinda-kaldi-1089359947.html
Fransa'da kırmızı alarm verildi: Evler ve araçlar sular altında kaldı
Fransa'da kırmızı alarm verildi: Evler ve araçlar sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da etkili olan fırtına ve sel baskınları 6 ilde 'kırmızı alarm' ilan edilmesine sebep oldu. Şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle araç ve evler sular altında... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:15+0300
2024-10-17T22:15+0300
2024-10-17T22:16+0300
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fransa
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sel felaketi
kırmızı alarm
turuncu alarm
fırtına
kasırga
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Fransa'nın güneyinde şiddetli yağış, sel ve su baskınları nedeniyle 6 ilde 'kırmızı alarm', 20 ilde ise 'turuncu alarm' verildi.Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, fırtına nedeni ile ülkenin güneyindeki 6 ilde 'kırmızı alarm', 20 ilde ise 'turuncu alarm' verildi. Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan fırtınanın eşi benzerinin görülmediğini ve kırmızı alarm verilen vilayetlerde yaşayan bölge sakinlerinin azami dikkat göstermelerini, güvenlik talimatlarına uymalarını istedi. Bakanlıkta kriz masası kurulacağını belirtti.Tren seferlerinde aksama yaşandıFransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'ten yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde tren seferlerinde aksamalar yaşandığı ve Güneydeki Oksitanya bölgesinde, Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac, Toulouse-Mazamet arası tren seferlerinin durdurulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mugla-ortacada-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1089359546.html
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fransa, sel, sel felaketi, kırmızı alarm, turuncu alarm, fırtına, kasırga
fransa, sel, sel felaketi, kırmızı alarm, turuncu alarm, fırtına, kasırga
Fransa'da kırmızı alarm verildi: Evler ve araçlar sular altında kaldı
22:15 17.10.2024 (güncellendi: 22:16 17.10.2024)
Fransa'da etkili olan fırtına ve sel baskınları 6 ilde 'kırmızı alarm' ilan edilmesine sebep oldu. Şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle araç ve evler sular altında kalırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
Fransa'nın güneyinde şiddetli yağış, sel ve su baskınları nedeniyle 6 ilde 'kırmızı alarm', 20 ilde ise 'turuncu alarm' verildi.
Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, fırtına nedeni ile ülkenin güneyindeki 6 ilde 'kırmızı alarm', 20 ilde ise 'turuncu alarm' verildi. Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan fırtınanın eşi benzerinin görülmediğini ve kırmızı alarm verilen vilayetlerde yaşayan bölge sakinlerinin azami dikkat göstermelerini, güvenlik talimatlarına uymalarını istedi. Bakanlıkta kriz masası kurulacağını belirtti.
Tren seferlerinde aksama yaşandı
Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'ten yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde tren seferlerinde aksamalar yaşandığı ve Güneydeki Oksitanya bölgesinde, Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac, Toulouse-Mazamet arası tren seferlerinin durdurulduğu ifade edildi.