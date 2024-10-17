https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fransa-somurgesi-martinikte-hayat-pahaliligi-protestolarinda-anlasmaya-varildigini-duyurdu-1089351550.html

Fransa sömürgesi Martinik'te 'hayat pahalılığı' protestolarında anlaşmaya varıldığı duyuruldu

Fransa sömürgesi Martinik'te 'hayat pahalılığı' protestolarında anlaşmaya varıldığı duyuruldu

Sputnik Türkiye

Fransa'nın sömürgesi Martinik'te, hükümet ile halk temsilcilerinin de bulunduğu aktörler arasında 'hayat pahalılığına' karşı mücadele önlemlerini kapsayan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T17:20+0300

2024-10-17T17:20+0300

2024-10-17T17:21+0300

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Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te, hayat pahalılığıyla mücadeleyi öngören bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.Yaklaşık bir buçuk aydır süren gösterileri bastırmak için, bölgeye ilave polis ve jandarma kuvvetleri bildirilmesinin ardından hükümet ve halk temsilcileri arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan anlaşma imzalandığı bildirildi.Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy, parlamenterler ve adadaki farklı ekonomik aktörler arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan bir anlaşma imza altına alındı.Yapılan anlaşmaya göre, bölgedeki altı bin gıda ürününün fiyatının ortalama yüzde 20 oranında düşürüleceği ibaresi yer alıyor.Halk, gösterilere devam edeceğini söylüyorAfrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği'nin (RPPRAC), fiyat indirim talep ettikleri tüm ürünleri kapsamadığı gerekçesiyle anlaşmayı imzalamayı reddettiği bildirildi.Dernek başkanının yaptığı açıklamada, 'anlaşmaya karşı çıkan halkın, seferber olmaya devam edecekleri' bilgisi verildi. Dernek başkanı 'halkın, Fransa'nın Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı François-Noel Buffet'in, Martinik adasına gelmesini beklediğini ve o gelmeden adada kimsenin hareket etmeyeceğini' sözlerine ekledi.Anlaşma, 40 bin gıda ürünü arasından yalnızca 6 bin ürünü kapsıyor.Martinik'te hayat pahalılığı protestoları17. yüzyıldan bu yana Fransa sömürgesinde olan Martinik'te Eylül ayının başından beri 'fahiş fiyatlara' karşı protestolar düzenleniyor.Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğunu söyleyen Martinik halkı, protestolarına devam ederken yetkililer şu ana kadar 30'dan fazla kişinin gösteriler nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) birliklerini Martinik'e sevk etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/fransa-somurgesi-martinikte-hayat-pahaliligi-protestolarinda-1-kisi-hayatini-kaybetti-1089090379.html

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