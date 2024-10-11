https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/fransa-somurgesi-martinikte-hayat-pahaliligi-protestolarinda-1-kisi-hayatini-kaybetti-1089090379.html
Fransa sömürgesi Martinik'te 'hayat pahalılığı' protestolarında 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa sömürgesi Martinik'te 'hayat pahalılığı' protestolarında 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fransa'nın sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığı karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişinin öldüğü bildirildi. Eylül ayının başından beri devam eden... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:27+0300
2024-10-11T10:27+0300
2024-10-11T10:27+0300
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sokağa çıkma yasağı
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Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te yüksek yaşam maliyetlerine karşı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti.Bir aydan uzun bir süredir devam eden protestolarda Çarşamba günü geç saatlerde göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Protestocuların bir polis karakolunu, arabaları ve yol barikatlarını ateşe vermesinin ardından en az bir kişinin öldüğü bildirildi.Göstericiler, süpermarketlerde aşırı artan gıda fiyatlarına karşı işletmelerin ve otoparkların önünde toplanarak tepkilerini dile getiriyor. Birçok farklı kentte gösterilerle beraber şiddet olayların artmasıyla müdahale etmek için görevlendirilen ekipler, bir alışveriş merkezinin otoparkında cansız bir beden bulduklarını, söz konusu kişinin silahla yaralanma sonucu öldüğünü bildirdi.Yetkililer, protestolar sırasında hiçbir polis memurunun silah kullanmadığını ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirdi. Son olaylar, hükümetin kamu yollarında gösterilerin yasak olduğunu vurgulayarak sokağa çıkma yasağı ilan etmesine neden oldu.Martinik'te hayat pahalılığı protestoları17. yüzyıldan bu yana Fransa sömürgesinde olan Martinik'te Eylül ayının başından beri 'fahiş fiyatlara' karşı protestolar düzenleniyor.Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğunu söyleyen Martinik halkı, protestolarına devam ederken yetkililer şu ana kadar 30'dan fazla kişinin gösteriler nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) birliklerini Martinik'e sevk etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fransiz-somurgelerinde-karisikliklar-bitmiyor-martinikte-gosteri-yasagi-ilan-edildi-1088288271.html
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karayipler, fransa, martinik, gösteri, hayat pahalılığı, protesto, sokağa çıkma yasağı
karayipler, fransa, martinik, gösteri, hayat pahalılığı, protesto, sokağa çıkma yasağı
Fransa sömürgesi Martinik'te 'hayat pahalılığı' protestolarında 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığı karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişinin öldüğü bildirildi. Eylül ayının başından beri devam eden protestolar, hükümeti sokağa çıkma yasağı koymasına ve kamu yollarında yapılan gösterileri yasaklamasına neden oldu.
Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te yüksek yaşam maliyetlerine karşı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti.
Bir aydan uzun bir süredir devam eden protestolarda Çarşamba günü geç saatlerde göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Protestocuların bir polis karakolunu, arabaları ve yol barikatlarını ateşe vermesinin ardından en az bir kişinin öldüğü bildirildi.
Göstericiler, süpermarketlerde aşırı artan gıda fiyatlarına karşı işletmelerin ve otoparkların önünde toplanarak tepkilerini dile getiriyor.
Birçok farklı kentte gösterilerle beraber şiddet olayların artmasıyla müdahale etmek için görevlendirilen ekipler, bir alışveriş merkezinin otoparkında cansız bir beden bulduklarını, söz konusu kişinin silahla yaralanma sonucu öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, protestolar sırasında hiçbir polis memurunun silah kullanmadığını ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirdi. Son olaylar, hükümetin kamu yollarında gösterilerin yasak olduğunu vurgulayarak sokağa çıkma yasağı ilan etmesine neden oldu.
Martinik'te hayat pahalılığı protestoları
17. yüzyıldan bu yana Fransa sömürgesinde olan Martinik'te Eylül ayının başından beri 'fahiş fiyatlara' karşı protestolar düzenleniyor.
Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğunu söyleyen Martinik halkı, protestolarına devam ederken yetkililer şu ana kadar 30'dan fazla kişinin gösteriler nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.
Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) birliklerini Martinik'e sevk etmişti.