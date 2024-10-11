Abdulkadir Selvi: Yeni çözüm süreci mi?
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Bahçeli'nin grup konuşmalarındaki mesajlarının ardından 'Ankara’da yeniden bir çözüm süreci mi başlıyor beklentisi oluştu' dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin, Meclis'te tokalaşma adımı üzerine yaptıkları konuşmaları değerlendirdi.
Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı’nın iki lideri Erdoğan ve Bahçeli’den güçlü mesajlar gelince bir anda Ankara’da yeniden bir çözüm süreci mi başlıyor beklentisi oluştu. Çözüm sürecinde yaşanan deneyimler ışığında söylüyorum, eski çözüm sürecinin bir benzeri yaşanmaz. Çünkü PKK ve onun siyasi uzantıları çözüm sürecini sabote etti. Peki yeni durumu nasıl okumak gerekiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın bölgemize yayılması, İsrail saldırganlığının Türkiye’yi hedef alması karşısındaki tehlikelere dikkat çekip iç cepheyi tahkim etmek gerektiğini söylemişti. Bölgesel savaş tehlikesinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde iktidar, muhalefet çekişmesinin bir yana bırakılması ve “Türkiye” etrafında toplanılması çağrısı yapmıştı. Başka Türkiye yok. Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına destek vermek için bu adımı attığını söylemişti."
'DEM Parti’nin ne yapacağını görmek gerekiyor'
Şimdilik bildiğimiz bu adımların iç barışımıza ve Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik bir çabanın ürünü olduğu yönünde. DEM Partililer ise bu durum karşısında ne yaptı? Adres olarak İmralı’yı gösterdi. Böylece kendilerini baştan ilk adımdan itibaren muhatap olmaktan çıkardı. Öcalan adres gösterilerek bu iş olmaz. Yeni bir çözüm süreci yok. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin başlattığı bu sürecin nereye gideceğini görmek için beklemek gerekiyor. Çünkü bu süreç ne MHP’nin ne de AK Parti’nin yetkili kurullarında konuşulmuş değil. İki lider, Türkiye’nin bekası için inisiyatif geliştirdiler. Bundan sonrası için DEM Parti’nin ne yapacağını görmek gerekiyor. O nedenle diyorum ki bu işin biraz olgunlaşmasını beklemek gerekiyor. Erken yapılan yorumlar isabetli olmaz.