Abdulkadir Selvi: Yeni çözüm süreci mi?

Şimdilik bildiğimiz bu adımların iç barışımıza ve Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik bir çabanın ürünü olduğu yönünde. DEM Partililer ise bu durum karşısında ne yaptı? Adres olarak İmralı’yı gösterdi. Böylece kendilerini baştan ilk adımdan itibaren muhatap olmaktan çıkardı. Öcalan adres gösterilerek bu iş olmaz. Yeni bir çözüm süreci yok. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin başlattığı bu sürecin nereye gideceğini görmek için beklemek gerekiyor. Çünkü bu süreç ne MHP’nin ne de AK Parti’nin yetkili kurullarında konuşulmuş değil. İki lider, Türkiye’nin bekası için inisiyatif geliştirdiler. Bundan sonrası için DEM Parti’nin ne yapacağını görmek gerekiyor. O nedenle diyorum ki bu işin biraz olgunlaşmasını beklemek gerekiyor. Erken yapılan yorumlar isabetli olmaz.