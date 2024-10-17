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Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Petra'da gizli mezarlar bulundu: 12 iskelet ve antik bir kadehe ulaşıldı
Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Petra'da gizli mezarlar bulundu: 12 iskelet ve antik bir kadehe ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Arkeologlar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Petra'da büyüleyici bir keşif yaptı. Binlerce yıllık sırlarla dolu bu antik şehir, sadece turistlerin değil... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Her yıl milyonlarca ziyaretçinin hayran kaldığı Ürdün’ün Vadi Musa bölgesinde yer alan Petra, yüzyıllar boyunca birçok sırrı sakladı. Ancak son yapılan keşif, bu gizemli şehrin hala sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gösterdi. Arkeologlar, Hazine Anıtı’nda standart bir değerlendirme yaparken radar teknolojisi yardımıyla yerin altında keşfedilmemiş odalar tespit etti. Bunun üzerine kazı çalışmaları başlatıldı ve şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.12 i̇skelet ve antik bir kadehPetra’daki Nebati Krallığı'na ait olduğu düşünülen bu yer altı mezarında, arkeologlar MÖ 1. yüzyıla tarihlenen 12 iskelet buldu. İlginç olan ise bu iskeletlerden birinin elinde seramik bir kadeh tutuyor olmasıydı. Bu sıradışı buluntular, bilim insanlarına Nebati Krallığı hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.'Petra hala bir gizem'St. Andrews Üniversitesi'nden arkeolog Richard Bates, "Her zaman daha fazla mezar olabileceğini düşündük, ancak hala gömülerin bulunduğu bir mezar keşfetmemiştik," diyerek bu keşfin önemini vurguladı. Amerikan Araştırma Merkezi Direktörü Pearce Paul Creasman ise Petra’nın ünlü olmasına rağmen, hala pek çok sırrı barındırdığını belirtti. "Hazine Anıtı, bir kraliyet mezarı olarak bilinse de, birçok açıdan hâlâ bizim için bir gizem" diye ekledi.Dünyanın Yedi Harikası arasında PetraBu keşif, Nebati Krallığı’nın bilinmeyen tarihine ışık tutarken, Petra’nın yer altındaki daha pek çok sırrı gelecekte ortaya çıkarabilir.Petra, 2007 yılında yapılan küresel bir anket sonucunda Dünyanın Yeni Yedi Harikası listesine girdi. Bu listeye, Çin Seddi, Machu Picchu, Kolezyum, Tac Mahal, Chichen Itza ve Kurtarıcı İsa Heykeli gibi dünya mirasları da dahil edildi. Petra’nın bu listede yer alması, antik kentin tarihi ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.Petra’ya nasıl gidilir?Petra Antik Kenti, Ürdün’ün Vadi Musa bölgesinde yer alıyor ve başkent Amman’dan birkaç saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Bölgeye yıl boyunca turist akını yaşanıyor, özellikle bahar ve sonbahar ayları ziyaret için en uygun dönemler olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler, Petra’nın mistik atmosferinde kaybolurken, antik dünyanın bu muhteşem kalıntıları arasında unutulmaz bir deneyim yaşıyor.Petra neden bu kadar önemli?Petra, sadece bir antik kent değil, aynı zamanda Nebati Krallığı'nın mimari ve mühendislik yeteneklerini sergileyen bir şaheser olarak ön plana çıkıyor. Kayalara oyulmuş yapılar, karmaşık su kanalları ve devasa anıtlar, kentin ne denli ileri bir medeniyetin ürünü olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Petra’nın ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu, kentin tarih boyunca önemli bir merkez haline gelmesini sağlamıştır.Petra’da görülmesi gereken yerlerPetra'yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken bazı önemli yapılar şunlardır:
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petra, petra şehri, mezar, mezar, keşif, arkeolojik keşif, isa
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Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Petra'da gizli mezarlar bulundu: 12 iskelet ve antik bir kadehe ulaşıldı

12:28 17.10.2024 (güncellendi: 12:46 17.10.2024)
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Arkeologlar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Petra'da büyüleyici bir keşif yaptı. Binlerce yıllık sırlarla dolu bu antik şehir, sadece turistlerin değil, bilim insanlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sefer, Petra’nın en ünlü simgesi olan Hazine Anıtı'nın altında, daha önce hiç görülmemiş gizli bir mezar bulundu.
Her yıl milyonlarca ziyaretçinin hayran kaldığı Ürdün’ün Vadi Musa bölgesinde yer alan Petra, yüzyıllar boyunca birçok sırrı sakladı. Ancak son yapılan keşif, bu gizemli şehrin hala sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gösterdi. Arkeologlar, Hazine Anıtı’nda standart bir değerlendirme yaparken radar teknolojisi yardımıyla yerin altında keşfedilmemiş odalar tespit etti. Bunun üzerine kazı çalışmaları başlatıldı ve şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.

12 i̇skelet ve antik bir kadeh

Petra’daki Nebati Krallığı'na ait olduğu düşünülen bu yer altı mezarında, arkeologlar MÖ 1. yüzyıla tarihlenen 12 iskelet buldu. İlginç olan ise bu iskeletlerden birinin elinde seramik bir kadeh tutuyor olmasıydı. Bu sıradışı buluntular, bilim insanlarına Nebati Krallığı hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

'Petra hala bir gizem'

St. Andrews Üniversitesi'nden arkeolog Richard Bates, "Her zaman daha fazla mezar olabileceğini düşündük, ancak hala gömülerin bulunduğu bir mezar keşfetmemiştik," diyerek bu keşfin önemini vurguladı. Amerikan Araştırma Merkezi Direktörü Pearce Paul Creasman ise Petra’nın ünlü olmasına rağmen, hala pek çok sırrı barındırdığını belirtti. "Hazine Anıtı, bir kraliyet mezarı olarak bilinse de, birçok açıdan hâlâ bizim için bir gizem" diye ekledi.

Dünyanın Yedi Harikası arasında Petra

Bu keşif, Nebati Krallığı’nın bilinmeyen tarihine ışık tutarken, Petra’nın yer altındaki daha pek çok sırrı gelecekte ortaya çıkarabilir.
Petra, 2007 yılında yapılan küresel bir anket sonucunda Dünyanın Yeni Yedi Harikası listesine girdi. Bu listeye, Çin Seddi, Machu Picchu, Kolezyum, Tac Mahal, Chichen Itza ve Kurtarıcı İsa Heykeli gibi dünya mirasları da dahil edildi. Petra’nın bu listede yer alması, antik kentin tarihi ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Petra’ya nasıl gidilir?

Petra Antik Kenti, Ürdün’ün Vadi Musa bölgesinde yer alıyor ve başkent Amman’dan birkaç saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Bölgeye yıl boyunca turist akını yaşanıyor, özellikle bahar ve sonbahar ayları ziyaret için en uygun dönemler olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler, Petra’nın mistik atmosferinde kaybolurken, antik dünyanın bu muhteşem kalıntıları arasında unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Petra neden bu kadar önemli?

Petra, sadece bir antik kent değil, aynı zamanda Nebati Krallığı'nın mimari ve mühendislik yeteneklerini sergileyen bir şaheser olarak ön plana çıkıyor. Kayalara oyulmuş yapılar, karmaşık su kanalları ve devasa anıtlar, kentin ne denli ileri bir medeniyetin ürünü olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Petra’nın ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu, kentin tarih boyunca önemli bir merkez haline gelmesini sağlamıştır.

Petra’da görülmesi gereken yerler

Petra'yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken bazı önemli yapılar şunlardır:
Hazine Anıtı (Al-Khazneh): Petra’nın en ikonik yapısı.
Kraliyet Mezarları: Nebati krallarına ait mezar kompleksleri.
Manastır (Ad-Deir): Hazine Anıtı kadar etkileyici olan bu yapı, şehrin en yüksek noktasında yer alıyor.
Roma Tiyatrosu: Roma döneminden kalma bu antik tiyatro, Petra'nın çeşitlilik gösteren kültürel mirasını simgeliyor.
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