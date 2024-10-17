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Dünya genelinde 1.1 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor
Dünya genelinde 1.1 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre dünyada 1.1 milyar insan akut yoksulluk içinde yaşıyor. Etkilenenlerin yarısından fazlasını ise... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T14:48+0300
2024-10-17T14:48+0300
dünya
yoksulluk
yoksulluk sınırı
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birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)
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Dünya genelinde yoksulluk durumuna ilişkin bir rapor yayımlayan UNDP, yarısı çocuk olmak üzere bir milyardan fazla insanın akut yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Oxford Yoksulluk ve İnsani Kalkınma İnisiyatifi (OPHI) ile birlikte yayınlanan raporda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya genelinde en çok çatışmanın yaşandığı 2023 yılı itibarıyla savaş halindeki ülkelerde yoksulluk oranlarının 3 kat daha yüksek olduğu vurgulandı. Hindistan ilk sıradaBugün yayınlanan raporda 18 yaş altındaki 584 milyon kişinin aşırı yoksulluk yaşadığı aktarılırken, aşırı yoksulluk çekenlerin dünya genelinde yetişkinlerde yüzde 13.5, çocuklarda ise yüzde 27.9 olduğu kaydedildi. Ayrıca dünyanın en yoksul insanlarının yüzde 83.2'sinin Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da yaşadığı belirtildi. Rapora göre, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan, 236 milyon ile en fazla aşırı yoksul nüfusun yaşadığı ülke olurken, Hindistan'ı takip eden Pakistan, Etiyopya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yoksul nüfus 1.1 milyar yoksul insanın neredeyse yarısını oluşturdu.UNDP Baş İstatistikçisi Yanchun Zhang, 1.1 milyar kişinin yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek, “Bu sayının 455 milyonu çatışma bölgelerinde yaşıyor. Çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki yoksullar için temel ihtiyaçlara erişmek amacıyla verilen mücadele çok daha sert ve umutsuz bir savaş” dedi. OPHI Direktörü Sabina Alkire ise, çatışmaların yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaları engellediğini söyleyerek, “Bu bulgular bir düzeyde sezgiseldir. Ancak bizi şok eden şey, iyi bir yaşam sürmek için mücadele eden ve aynı zamanda güvenliklerinden endişe eden insanların sayısının 455 milyon gibi çok büyük bir rakam olmasıydı” ifadelerini kullandı.
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yoksulluk, yoksulluk sınırı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)
yoksulluk, yoksulluk sınırı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)

Dünya genelinde 1.1 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor

14:48 17.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla Yoksulluk
Yoksulluk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre dünyada 1.1 milyar insan akut yoksulluk içinde yaşıyor. Etkilenenlerin yarısından fazlasını ise çocuklar oluşturuyor
Dünya genelinde yoksulluk durumuna ilişkin bir rapor yayımlayan UNDP, yarısı çocuk olmak üzere bir milyardan fazla insanın akut yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Oxford Yoksulluk ve İnsani Kalkınma İnisiyatifi (OPHI) ile birlikte yayınlanan raporda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya genelinde en çok çatışmanın yaşandığı 2023 yılı itibarıyla savaş halindeki ülkelerde yoksulluk oranlarının 3 kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

Hindistan ilk sırada

Bugün yayınlanan raporda 18 yaş altındaki 584 milyon kişinin aşırı yoksulluk yaşadığı aktarılırken, aşırı yoksulluk çekenlerin dünya genelinde yetişkinlerde yüzde 13.5, çocuklarda ise yüzde 27.9 olduğu kaydedildi. Ayrıca dünyanın en yoksul insanlarının yüzde 83.2'sinin Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da yaşadığı belirtildi. Rapora göre, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan, 236 milyon ile en fazla aşırı yoksul nüfusun yaşadığı ülke olurken, Hindistan'ı takip eden Pakistan, Etiyopya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yoksul nüfus 1.1 milyar yoksul insanın neredeyse yarısını oluşturdu.
UNDP Baş İstatistikçisi Yanchun Zhang, 1.1 milyar kişinin yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek, “Bu sayının 455 milyonu çatışma bölgelerinde yaşıyor. Çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki yoksullar için temel ihtiyaçlara erişmek amacıyla verilen mücadele çok daha sert ve umutsuz bir savaş” dedi. OPHI Direktörü Sabina Alkire ise, çatışmaların yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaları engellediğini söyleyerek, “Bu bulgular bir düzeyde sezgiseldir. Ancak bizi şok eden şey, iyi bir yaşam sürmek için mücadele eden ve aynı zamanda güvenliklerinden endişe eden insanların sayısının 455 milyon gibi çok büyük bir rakam olmasıydı” ifadelerini kullandı.
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