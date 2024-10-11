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Özel: En zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30, yoksullar için 48, Romanlar için 60'tır
Özel: En zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30, yoksullar için 48, Romanlar için 60'tır
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Nikah Salonu'ndaki 1. Ulusal Roman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, mart ayında İzmir'de Romanları siyasete katılmaya, CHP'ye gelmeye ve burada siyaset yapmaya davet ettiğini hatırlattı.Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önünü açmanın boynunun borcu olduğunu dile getiren Özel, "Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa'da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan bütün imkanlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye'yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye'de baktığınızda Anayasa'ya göre herkes eşit ama baktığınızda bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit." ifadesini kullandı.Özel, kentteki Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldak'ın Çanakkale Belediyesine koordinatör olarak atandığını, iki de kadın yardımcısının bulunduğunu aktararak, "Çanakkale'deki Romanlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlıyor. Muhtar, belediyenin koordinatörü olmuş, mahallenin sorununu görüyor, belediyedeki bir görevli olarak da o sorunu hızla çözüyor. Bu iyi örneği Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere öneriyoruz." diye konuştu.'Roman Eylem Planı'nı hayata geçirileceğiz'Geçmişte Roman Strateji Eylem Planı hazırlandığını ancak güncellenmesiyle ilgili talimat vereceklerini ve Roman Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:'Yoksulluk varsa uyuşturucu belası daha kolay yakalıyor'Romanların küçük yaşta evlilik sorunu yaşadığına da değinen Özel, gösterilen gayretle ve bilincin artmasıyla bu yaşın biraz yükseldiğini ama daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.Özel, Roman çocuklarının, eğitimde ve ekonomide yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kendi yaş kuşakları içinde daha çok suça itilenler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Uyuşturucu çok önemli bir sorun. Yoksulluk varsa, güvencesizlik varsa, barınma sorunu varsa, uyuşturucu belası da daha kolay yakalıyor. Yoksa Roman çocuklar uyuşturucuya meraklı falan değiller. Kötü alışkanlıklarla mücadelede de önemli olan kayıt dışılıkla mücadele. Baktığınızda iş kazalarından, meslek hastalıklarından etkilenme Romanlarda daha çok, çünkü daha çok güvencesiz çalıştırıyorlar. " diye konuştu.
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özgür özel, roman, ekonomi
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Özel: En zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30, yoksullar için 48, Romanlar için 60'tır

15:07 11.10.2024
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır. Neden; çünkü onun tükettiğine, onun ihtiyaç duyduğuna en çok zam geliyor. Onu koruyan yok, ona muafiyet yok." dedi.
Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Nikah Salonu'ndaki 1. Ulusal Roman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, mart ayında İzmir'de Romanları siyasete katılmaya, CHP'ye gelmeye ve burada siyaset yapmaya davet ettiğini hatırlattı.
Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önünü açmanın boynunun borcu olduğunu dile getiren Özel, "Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa'da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan bütün imkanlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye'yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye'de baktığınızda Anayasa'ya göre herkes eşit ama baktığınızda bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit." ifadesini kullandı.
Özel, kentteki Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldak'ın Çanakkale Belediyesine koordinatör olarak atandığını, iki de kadın yardımcısının bulunduğunu aktararak, "Çanakkale'deki Romanlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlıyor. Muhtar, belediyenin koordinatörü olmuş, mahallenin sorununu görüyor, belediyedeki bir görevli olarak da o sorunu hızla çözüyor. Bu iyi örneği Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere öneriyoruz." diye konuştu.

'Roman Eylem Planı'nı hayata geçirileceğiz'

Geçmişte Roman Strateji Eylem Planı hazırlandığını ancak güncellenmesiyle ilgili talimat vereceklerini ve Roman Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün Türkiye'de Romanlar kırılgan ve dezavantajlı bir grup olarak ortada. Buna iki müdahale yapmamız lazım. Birinci müdahale elbette sizin de dile getirdiğiniz, talebin aklı olduğu pozitif ayrımcılık maddeleri. Roman milletvekili geçmişte bir arkadaşımız vardı. Üç dönem yaptı. O konuda çok talepler vardı. Roman milletvekili olmalı, olacak. Ben bunu ilk seçimlerde sağlayacağım. Romanların her alanda önünü açmalıyız. Biz sizi destekleyeceğiz, siz bizi destekleyeceksiniz. Artık Romanların hem siyasetteki hem güncel hayattaki bütün sorunlarını hep birlikte ortadan kaldırmamız lazım. Bugün Romanlar, yoksulluktan en çok onlar etkileniyor. Neden; çünkü yoksulluk toplumun her kesimini vurur daha yoksulu daha çok vurur. Mesela gıda enflasyonuna geçtiğimiz gün rakamlar açıklandı. Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır. Neden; çünkü onun tükettiğine, onun ihtiyaç duyduğuna en çok zam geliyor. Onu koruyan yok, ona muafiyet yok. O yüzden biz bu meseleyi çok bütünleşik bir şekilde ele almak durumundayız."

'Yoksulluk varsa uyuşturucu belası daha kolay yakalıyor'

Romanların küçük yaşta evlilik sorunu yaşadığına da değinen Özel, gösterilen gayretle ve bilincin artmasıyla bu yaşın biraz yükseldiğini ama daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Özel, Roman çocuklarının, eğitimde ve ekonomide yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kendi yaş kuşakları içinde daha çok suça itilenler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Uyuşturucu çok önemli bir sorun. Yoksulluk varsa, güvencesizlik varsa, barınma sorunu varsa, uyuşturucu belası da daha kolay yakalıyor. Yoksa Roman çocuklar uyuşturucuya meraklı falan değiller. Kötü alışkanlıklarla mücadelede de önemli olan kayıt dışılıkla mücadele. Baktığınızda iş kazalarından, meslek hastalıklarından etkilenme Romanlarda daha çok, çünkü daha çok güvencesiz çalıştırıyorlar. " diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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