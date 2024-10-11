https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ozel-en-zenginleri-icin-gida-enflasyonu-yuzde-30-yoksullar-icin-48-romanlar-icin-60tir-1089108056.html

Özel: En zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30, yoksullar için 48, Romanlar için 60'tır

Özel: En zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30, yoksullar için 48, Romanlar için 60'tır

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T15:07+0300

2024-10-11T15:07+0300

2024-10-11T15:07+0300

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Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Nikah Salonu'ndaki 1. Ulusal Roman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, mart ayında İzmir'de Romanları siyasete katılmaya, CHP'ye gelmeye ve burada siyaset yapmaya davet ettiğini hatırlattı.Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önünü açmanın boynunun borcu olduğunu dile getiren Özel, "Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa'da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan bütün imkanlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye'yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye'de baktığınızda Anayasa'ya göre herkes eşit ama baktığınızda bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit." ifadesini kullandı.Özel, kentteki Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldak'ın Çanakkale Belediyesine koordinatör olarak atandığını, iki de kadın yardımcısının bulunduğunu aktararak, "Çanakkale'deki Romanlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlıyor. Muhtar, belediyenin koordinatörü olmuş, mahallenin sorununu görüyor, belediyedeki bir görevli olarak da o sorunu hızla çözüyor. Bu iyi örneği Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere öneriyoruz." diye konuştu.'Roman Eylem Planı'nı hayata geçirileceğiz'Geçmişte Roman Strateji Eylem Planı hazırlandığını ancak güncellenmesiyle ilgili talimat vereceklerini ve Roman Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:'Yoksulluk varsa uyuşturucu belası daha kolay yakalıyor'Romanların küçük yaşta evlilik sorunu yaşadığına da değinen Özel, gösterilen gayretle ve bilincin artmasıyla bu yaşın biraz yükseldiğini ama daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.Özel, Roman çocuklarının, eğitimde ve ekonomide yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kendi yaş kuşakları içinde daha çok suça itilenler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Uyuşturucu çok önemli bir sorun. Yoksulluk varsa, güvencesizlik varsa, barınma sorunu varsa, uyuşturucu belası da daha kolay yakalıyor. Yoksa Roman çocuklar uyuşturucuya meraklı falan değiller. Kötü alışkanlıklarla mücadelede de önemli olan kayıt dışılıkla mücadele. Baktığınızda iş kazalarından, meslek hastalıklarından etkilenme Romanlarda daha çok, çünkü daha çok güvencesiz çalıştırıyorlar. " diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html

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