https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/disisleri-bakani-fidan-israil--iran-savasini-yuksek-bir-ihtimal-olarak-degerlendirmemiz-lazim-1089357014.html

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail- İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail- İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında yaptığı açıklamalarda İsrail-İran savaşının yüksek bir olasılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T20:21+0300

2024-10-17T20:21+0300

2024-10-17T20:28+0300

hakan fidan

türkiye

hamas

ortadoğu

iran

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088565417_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ba49c95369630a7c129ffe921fdcf.jpg

Dışişleri Bakanı Fidan, Haber Global televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor. Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşan Bakan Fidan, "Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. bir yerde Filistin Gazze soykırımı bir yerde Lübnan var, bir yerde İran ile olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız" dedi.

türkiye

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, hamas, ortadoğu, iran, israil