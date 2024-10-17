https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/disisleri-bakani-fidan-israil--iran-savasini-yuksek-bir-ihtimal-olarak-degerlendirmemiz-lazim-1089357014.html
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail- İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail- İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında yaptığı açıklamalarda İsrail-İran savaşının yüksek bir olasılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T20:21+0300
2024-10-17T20:21+0300
2024-10-17T20:28+0300
hakan fidan
türkiye
hamas
ortadoğu
iran
israil
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Dışişleri Bakanı Fidan, Haber Global televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor. Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşan Bakan Fidan, "Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. bir yerde Filistin Gazze soykırımı bir yerde Lübnan var, bir yerde İran ile olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız" dedi.
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hakan fidan, hamas, ortadoğu, iran, israil
hakan fidan, hamas, ortadoğu, iran, israil
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail- İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım
20:21 17.10.2024 (güncellendi: 20:28 17.10.2024)
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında yaptığı açıklamalarda İsrail-İran savaşının yüksek bir olasılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve bölgenin buna hazırlanması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Haber Global televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor.
Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşan Bakan Fidan, "Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. bir yerde Filistin Gazze soykırımı bir yerde Lübnan var, bir yerde İran ile olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız" dedi.