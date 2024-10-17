https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/cinli-uzman-bricsin-genislemesi-kuresel-guneyin-dunya-uzerindeki-etkisini-guclendirecek-1089329034.html

Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek

Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Le Yunhui, BRICS’in genişledikten sonra Küresel Güney ülkelerini birleştireceğini, küresel yönetişimdeki nüfuzunu ve temsilini daha da... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T10:56+0300

2024-10-17T10:56+0300

2024-10-17T10:56+0300

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Çin Sosyal Bilimler Akademisi çatısındaki Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Enstitüsü Çok Taraflı ve Bölgesel İşbirliği Bölüm Başkanı Le Yunhui, Sputnik’e demecinde BRICS’in genişlemesinin Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendireceğini söyledi.Le, “BRICS işbirliği mekanizması, 2006 yılında devreye alınmasından bu yana iki kez başarıyla genişledi, böylelikle yalnızca BRICS’in kapsamını genişletmekle ve mekanizmanın oluşturulmasında büyük ilerlemeye katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda BRICS işbirliğinin açıklığını, kapsayıcılığını ve temsil edilebilirliğini de ortaya koydu” diye konuştu.BRICS’in bu yılki zirvesine Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi yeni üye devletlerin de yer alacağına dikkat çeken Le, “BRICS zirvesinin Kazan’da düzenlenmesi, birlik ülkelerinin küresel yönetişimde giderek daha önemli bir rol oynadığını, özellikle de mevcut istikrarsız uluslararası durum bağlamında, BRICS işbirliğinin küresel yönetim sisteminin reform ve iyileştirme sorunlarını çözmeyi amaçladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Birliğin katılımcı ülkelerle genişlemesini BRICS mekanizmasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak gören analist, “Genişledikten sonra BRICS, Küresel Güney ülkelerini daha yakın bir şekilde birleştirecek, küresel yönetişimdeki etkilerini ve temsillerini daha da güçlendirecek, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunacak ve çok taraflı işbirliği üzerinden sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yeni yollarını keşfedecek” vurgusunu yaptı.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı. Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html

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