Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek

Türkiye
SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitter çikolata depresyonu azaltıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, adalete kişi başı 555 TL harcıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/cinli-uzman-bricsin-genislemesi-kuresel-guneyin-dunya-uzerindeki-etkisini-guclendirecek-1089329034.html
Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek
Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Le Yunhui, BRICS’in genişledikten sonra Küresel Güney ülkelerini birleştireceğini, küresel yönetişimdeki nüfuzunu ve temsilini daha da... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:56+0300
2024-10-17T10:56+0300
görüş
çin
çin halk cumhuriyeti
uzman
brics
brics zirvesi
genişleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089327982_0:58:1185:724_1920x0_80_0_0_ab0f33b0909a061c00b20985393de2eb.png
Çin Sosyal Bilimler Akademisi çatısındaki Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Enstitüsü Çok Taraflı ve Bölgesel İşbirliği Bölüm Başkanı Le Yunhui, Sputnik’e demecinde BRICS’in genişlemesinin Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendireceğini söyledi.Le, “BRICS işbirliği mekanizması, 2006 yılında devreye alınmasından bu yana iki kez başarıyla genişledi, böylelikle yalnızca BRICS’in kapsamını genişletmekle ve mekanizmanın oluşturulmasında büyük ilerlemeye katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda BRICS işbirliğinin açıklığını, kapsayıcılığını ve temsil edilebilirliğini de ortaya koydu” diye konuştu.BRICS’in bu yılki zirvesine Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi yeni üye devletlerin de yer alacağına dikkat çeken Le, “BRICS zirvesinin Kazan’da düzenlenmesi, birlik ülkelerinin küresel yönetişimde giderek daha önemli bir rol oynadığını, özellikle de mevcut istikrarsız uluslararası durum bağlamında, BRICS işbirliğinin küresel yönetim sisteminin reform ve iyileştirme sorunlarını çözmeyi amaçladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Birliğin katılımcı ülkelerle genişlemesini BRICS mekanizmasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak gören analist, “Genişledikten sonra BRICS, Küresel Güney ülkelerini daha yakın bir şekilde birleştirecek, küresel yönetişimdeki etkilerini ve temsillerini daha da güçlendirecek, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunacak ve çok taraflı işbirliği üzerinden sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yeni yollarını keşfedecek” vurgusunu yaptı.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı. Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089327982_71:0:1112:781_1920x0_80_0_0_3cc50baaf1a6b6cd794a833f8d37f7f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, uzman, brics, brics zirvesi, genişleme
çin, çin halk cumhuriyeti, uzman, brics, brics zirvesi, genişleme

Çinli uzman: BRICS’in genişlemesi Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendirecek

10:56 17.10.2024
© SputnikBRICS bayrakları
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Sputnik
Abone ol
Çinli uzman Le Yunhui, BRICS’in genişledikten sonra Küresel Güney ülkelerini birleştireceğini, küresel yönetişimdeki nüfuzunu ve temsilini daha da güçlendireceğini belirtti.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi çatısındaki Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Enstitüsü Çok Taraflı ve Bölgesel İşbirliği Bölüm Başkanı Le Yunhui, Sputnik’e demecinde BRICS’in genişlemesinin Küresel Güney’in dünya üzerindeki etkisini güçlendireceğini söyledi.
Le, “BRICS işbirliği mekanizması, 2006 yılında devreye alınmasından bu yana iki kez başarıyla genişledi, böylelikle yalnızca BRICS’in kapsamını genişletmekle ve mekanizmanın oluşturulmasında büyük ilerlemeye katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda BRICS işbirliğinin açıklığını, kapsayıcılığını ve temsil edilebilirliğini de ortaya koydu” diye konuştu.
BRICS’in bu yılki zirvesine Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi yeni üye devletlerin de yer alacağına dikkat çeken Le, “BRICS zirvesinin Kazan’da düzenlenmesi, birlik ülkelerinin küresel yönetişimde giderek daha önemli bir rol oynadığını, özellikle de mevcut istikrarsız uluslararası durum bağlamında, BRICS işbirliğinin küresel yönetim sisteminin reform ve iyileştirme sorunlarını çözmeyi amaçladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Birliğin katılımcı ülkelerle genişlemesini BRICS mekanizmasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak gören analist, “Genişledikten sonra BRICS, Küresel Güney ülkelerini daha yakın bir şekilde birleştirecek, küresel yönetişimdeki etkilerini ve temsillerini daha da güçlendirecek, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunacak ve çok taraflı işbirliği üzerinden sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yeni yollarını keşfedecek” vurgusunu yaptı.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

Türkiye ve BRICS süreci

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almıştı. Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak
12 Ekim, 21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала