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'Bursla dünya turu' iddiası üzerine yardımı kesti: 'Vakıflar aracılığıyla yardım edin, bireysel değil'
'Bursla dünya turu' iddiası üzerine yardımı kesti: 'Vakıflar aracılığıyla yardım edin, bireysel değil'
Sputnik Türkiye
Burs alanlar da burs verenler de dolandırıcıların ağına düşmek istemiyor. Son olarak ise şikayetler, burs alanların ihtiyaç sahibi olmadığı haberleri üzerine... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:56+0300
2024-10-17T09:56+0300
türkiye
burs
öğrenci
dolandırıcılık
ekonomi
yardım
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Öğrenciler ve de burs vermek isteyenleri ilgilendiren dolandırıcılık haberleri son dönemde arttı.Dolandırıcılar, öğrencileri burs vaadiyle kandırmaya ve onların kişisel bilgilerini çalmaya, banka hesapları açmaya çalışıyor. Üniversite öğrencilerinin ise burs almak için sahte bilgiler verdiği de iddialar arasında.Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre üniversite öğrencisi E.V.’nin sosyal medyadan bursunun kesildiği paylaşımının hızla yayılmasıyla başlayan tartışma, burs verenlerle alanlar arasındaki anlaşmazlıkları ortaya çıkardı.Bireysel olarak yardım etmek isteyenleri hedef alıyorlarHabere göre burs alma talebinde bulunanların arasında belgelerini gizleyenler, sahte evrak hazırlayanlar, hiç öğrenci olmayanlar dahi var. Vakıflar detaylı araştırmalar yapması nedeniyle onların hedefinde değil. Dolandırıcı öğrencilerin hedeflerinde bireysel olarak burs vermek isteyen yardımseverler bulunuyor. Sosyal medyada her gün yüzlerce burs arayışına denk gelmek mümkün.'Influencer gibi duruyorsun'Burs alan E.V., sırf Büyükada’ya gidip bisiklet sürdüğü ve bunu sosyal medyada paylaştığı için bursunun kesildiğini iddia etti. Öğrenci, X hesabından yaşadığı olayı paylaştıktan sonra burs veren doktora tepkiler gecikmedi. Ancak kısa bir süre sonra öğrencinin Slovakya, Avusturya, Macaristan gibi birçok yurt dışı seyahat yaptığı, Umre’ye gittiği ortaya çıktı. Burs veren doktor, bursu kesme gerekçesi olarak “Daha çok influencer gibi duruyorsun, biz sana gerçekten ihtiyacın olduğu için burs vermek istedik” diye açıkladı. Öğrenci ise kendini “Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi. Saklayacak bir durum yok, okulla beraber bir süre çalıştım, Viyana’ya gittim, fırsat buldum Umre’ye gittim, sen de kitaba harca çantanı yenile, ihtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?” diyerek savundu.'Vakıflar aracılığıyla yardım edin'Vakıfların burs komisyonlarında görev yapan, kurdukları “burs takımları”yla yüzlerce öğrencinin burs almasını sağlayan Prof. Dr. Gülsan Sucak, konuyla ilgili “Vakıflarda ailenin üzerinde tapu var mı, aile maaş bordroları, kardeşlerin durumu gibi barkodlu 20 farklı belge isteniyor. Vakıflar kandırılmaya müsait değil. Burada sıkıntı bireysel burslar. Eğer bireysel burs verilecekse de mutlaka belge istenmeli. Başarısızlığı devam ediyorsa burs verilmemeli” dedi. Sosyal medyadan ulaşanların çok önemli kısmının duygu sömürüsü yaptığını aktaran Sucak, “Çok zenginiz zannediyorlar. Milyoner bir insan para dağıtıyor gibi düşünüyorlar. Halbuki burs veren insanlar yeri geliyor kendi çocuğundan kısıp veriyor. Bu tür olumsuz olaylar gönüllülüğe zarar veriyor. İnsana yatırım yapmamız lazım. Yardımseverler, güvendiği derneklere, vakıflar aracılığıyla burs vermeli” diye konuştu.
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burs, öğrenci, dolandırıcılık, ekonomi, yardım
burs, öğrenci, dolandırıcılık, ekonomi, yardım

'Bursla dünya turu' iddiası üzerine yardımı kesti: 'Vakıflar aracılığıyla yardım edin, bireysel değil'

09:56 17.10.2024
© AAÖzel üniversite
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
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Burs alanlar da burs verenler de dolandırıcıların ağına düşmek istemiyor. Son olarak ise şikayetler, burs alanların ihtiyaç sahibi olmadığı haberleri üzerine başladı. Prof. Dr. Gülsan Sucak, vakıflar aracılığıyla burs vermenin daha güvenilir olacağına dikkat çekti.
Öğrenciler ve de burs vermek isteyenleri ilgilendiren dolandırıcılık haberleri son dönemde arttı.
Dolandırıcılar, öğrencileri burs vaadiyle kandırmaya ve onların kişisel bilgilerini çalmaya, banka hesapları açmaya çalışıyor. Üniversite öğrencilerinin ise burs almak için sahte bilgiler verdiği de iddialar arasında.
Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre üniversite öğrencisi E.V.’nin sosyal medyadan bursunun kesildiği paylaşımının hızla yayılmasıyla başlayan tartışma, burs verenlerle alanlar arasındaki anlaşmazlıkları ortaya çıkardı.

Bireysel olarak yardım etmek isteyenleri hedef alıyorlar

Habere göre burs alma talebinde bulunanların arasında belgelerini gizleyenler, sahte evrak hazırlayanlar, hiç öğrenci olmayanlar dahi var. Vakıflar detaylı araştırmalar yapması nedeniyle onların hedefinde değil. Dolandırıcı öğrencilerin hedeflerinde bireysel olarak burs vermek isteyen yardımseverler bulunuyor. Sosyal medyada her gün yüzlerce burs arayışına denk gelmek mümkün.

'Influencer gibi duruyorsun'

Burs alan E.V., sırf Büyükada’ya gidip bisiklet sürdüğü ve bunu sosyal medyada paylaştığı için bursunun kesildiğini iddia etti. Öğrenci, X hesabından yaşadığı olayı paylaştıktan sonra burs veren doktora tepkiler gecikmedi. Ancak kısa bir süre sonra öğrencinin Slovakya, Avusturya, Macaristan gibi birçok yurt dışı seyahat yaptığı, Umre’ye gittiği ortaya çıktı.
Burs veren doktor, bursu kesme gerekçesi olarak “Daha çok influencer gibi duruyorsun, biz sana gerçekten ihtiyacın olduğu için burs vermek istedik” diye açıkladı. Öğrenci ise kendini “Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi. Saklayacak bir durum yok, okulla beraber bir süre çalıştım, Viyana’ya gittim, fırsat buldum Umre’ye gittim, sen de kitaba harca çantanı yenile, ihtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?” diyerek savundu.

'Vakıflar aracılığıyla yardım edin'

Vakıfların burs komisyonlarında görev yapan, kurdukları “burs takımları”yla yüzlerce öğrencinin burs almasını sağlayan Prof. Dr. Gülsan Sucak, konuyla ilgili “Vakıflarda ailenin üzerinde tapu var mı, aile maaş bordroları, kardeşlerin durumu gibi barkodlu 20 farklı belge isteniyor. Vakıflar kandırılmaya müsait değil. Burada sıkıntı bireysel burslar. Eğer bireysel burs verilecekse de mutlaka belge istenmeli. Başarısızlığı devam ediyorsa burs verilmemeli” dedi.
Sosyal medyadan ulaşanların çok önemli kısmının duygu sömürüsü yaptığını aktaran Sucak, “Çok zenginiz zannediyorlar. Milyoner bir insan para dağıtıyor gibi düşünüyorlar. Halbuki burs veren insanlar yeri geliyor kendi çocuğundan kısıp veriyor. Bu tür olumsuz olaylar gönüllülüğe zarar veriyor. İnsana yatırım yapmamız lazım. Yardımseverler, güvendiği derneklere, vakıflar aracılığıyla burs vermeli” diye konuştu.
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
YAŞAM
Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı
15 Ekim, 16:12
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