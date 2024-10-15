https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/burs-vaadiyle-dolandiricilik-sikayetleri-yuzde-753-artti-1089253392.html

Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı

Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı

Sputnik Türkiye

Burs vaadiyle dolandırıcıların öğrencilerin sayısında rekor artış yaşandı. Şikayetler son bir yılda yüzde 753 artarken, öğrenciler en çok kişisel bilgilerinin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T16:12+0300

2024-10-15T16:12+0300

2024-10-15T16:12+0300

yaşam

öğrenci

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dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

sahte kimlik

kimlik

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Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler bir yandan burs bulmaya bir yandan da 'sahte burs' tuzağına düşmemeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden burs verdiklerini söyleyerek öğrencileri dolandıran ya da kişisel bilgilerini ele geçiren kişilere yönelik uzmanlar 'dikkat edin' çağrısında bulunurken, şikayet platformlarına yapılan burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri de son bir yılda yüzde 753 arttı. 2023'te 516 olan şikayet sayısı, 2024'te 4 bin 403'e yükseldi. Özellikle Eylül 2024 itibarıyla şikayetlerdeki artış oranı yüzde 573 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.Bu yöntemleri kullanıyorlarDolandırıcıların öğrencileri kandırmak için bir çok yola başvururken en çok kullandıkları yöntemler şöyle sıralandı: Sahte burs siteleri: Güvenilir görünen web siteleri üzerinden burs başvurusu yapılacağını iddia eden dolandırıcılar, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor.IBAN dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, öğrencilere küçük miktarda para göndererek güven sağladıktan sonra, karşılığında daha fazla para talep ediyor.Dijital cüzdan tuzağı: Dolandırıcılar, bursun dijital cüzdan hesabına yatırılacağını iddia ederek öğrencilerden hesap açmalarını talep ediyor.Kişisel bilgilerin kötüye kullanılması: Kimlik ve banka bilgileri kötüye kullanılarak mağdurlar adına hesap açma, kredi çekme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu durum, mağdurlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.Burs vereceğiz dediler kişisel bilgilerimi aldılarBurs vaadiyle dolandırılmaya çalışılan öğrenciler ise şikayetlerini şöyle anlattılar;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/burs-basvurusu-yapti-hesabina-10-tl-yatirildi-5-tl-geri-istendi-1088794656.html

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öğrenci, burs, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, sahte kimlik, kimlik