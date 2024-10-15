https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/burs-vaadiyle-dolandiricilik-sikayetleri-yuzde-753-artti-1089253392.html
Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı
Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı
Sputnik Türkiye
Burs vaadiyle dolandırıcıların öğrencilerin sayısında rekor artış yaşandı. Şikayetler son bir yılda yüzde 753 artarken, öğrenciler en çok kişisel bilgilerinin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:12+0300
2024-10-15T16:12+0300
2024-10-15T16:12+0300
yaşam
öğrenci
burs
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
sahte kimlik
kimlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806626_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f9b22332450647c84e571013e5f7f75.jpg
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler bir yandan burs bulmaya bir yandan da 'sahte burs' tuzağına düşmemeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden burs verdiklerini söyleyerek öğrencileri dolandıran ya da kişisel bilgilerini ele geçiren kişilere yönelik uzmanlar 'dikkat edin' çağrısında bulunurken, şikayet platformlarına yapılan burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri de son bir yılda yüzde 753 arttı. 2023'te 516 olan şikayet sayısı, 2024'te 4 bin 403'e yükseldi. Özellikle Eylül 2024 itibarıyla şikayetlerdeki artış oranı yüzde 573 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.Bu yöntemleri kullanıyorlarDolandırıcıların öğrencileri kandırmak için bir çok yola başvururken en çok kullandıkları yöntemler şöyle sıralandı: Sahte burs siteleri: Güvenilir görünen web siteleri üzerinden burs başvurusu yapılacağını iddia eden dolandırıcılar, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor.IBAN dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, öğrencilere küçük miktarda para göndererek güven sağladıktan sonra, karşılığında daha fazla para talep ediyor.Dijital cüzdan tuzağı: Dolandırıcılar, bursun dijital cüzdan hesabına yatırılacağını iddia ederek öğrencilerden hesap açmalarını talep ediyor.Kişisel bilgilerin kötüye kullanılması: Kimlik ve banka bilgileri kötüye kullanılarak mağdurlar adına hesap açma, kredi çekme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu durum, mağdurlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.Burs vereceğiz dediler kişisel bilgilerimi aldılarBurs vaadiyle dolandırılmaya çalışılan öğrenciler ise şikayetlerini şöyle anlattılar;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/burs-basvurusu-yapti-hesabina-10-tl-yatirildi-5-tl-geri-istendi-1088794656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806626_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_16602d4bdfc39cc7af0a5d1f3a488caf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
öğrenci, burs, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, sahte kimlik, kimlik
öğrenci, burs, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, sahte kimlik, kimlik
Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı
Burs vaadiyle dolandırıcıların öğrencilerin sayısında rekor artış yaşandı. Şikayetler son bir yılda yüzde 753 artarken, öğrenciler en çok kişisel bilgilerinin çalınmasından endişe duyuyor.
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler bir yandan burs bulmaya bir yandan da 'sahte burs' tuzağına düşmemeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden burs verdiklerini söyleyerek öğrencileri dolandıran ya da kişisel bilgilerini ele geçiren kişilere yönelik uzmanlar 'dikkat edin' çağrısında bulunurken, şikayet platformlarına yapılan burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri de son bir yılda yüzde 753 arttı.
2023'te 516 olan şikayet sayısı, 2024'te 4 bin 403'e yükseldi. Özellikle Eylül 2024 itibarıyla şikayetlerdeki artış oranı yüzde 573 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.
Bu yöntemleri kullanıyorlar
Dolandırıcıların öğrencileri kandırmak için bir çok yola başvururken en çok kullandıkları yöntemler şöyle sıralandı:
Sahte burs siteleri: Güvenilir görünen web siteleri üzerinden burs başvurusu yapılacağını iddia eden dolandırıcılar, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor.
IBAN dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, öğrencilere küçük miktarda para göndererek güven sağladıktan sonra, karşılığında daha fazla para talep ediyor.
Dijital cüzdan tuzağı: Dolandırıcılar, bursun dijital cüzdan hesabına yatırılacağını iddia ederek öğrencilerden hesap açmalarını talep ediyor.
Kişisel bilgilerin kötüye kullanılması: Kimlik ve banka bilgileri kötüye kullanılarak mağdurlar adına hesap açma, kredi çekme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu durum, mağdurlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.
Burs vereceğiz dediler kişisel bilgilerimi aldılar
Burs vaadiyle dolandırılmaya çalışılan öğrenciler ise şikayetlerini şöyle anlattılar;
IBAN'a 105 TL para göndereceklerini söylediler
Eylül 2024'de burs başvurusu yaptım. Sonra bana SMS üzerinden geri dönüş sağladılar. Bursunuz onaylanmıştır, aşağıda verilen numaraya WhatsApp üzerinden 'isim, soy isim gönderin' diye. Bir uygulama üzerinden 18 yaşından küçük olduğum için anne ve babamın yüz onaylama, kimlik bilgileri ve adres bilgilerimiz alındı. Bana inanmaları için IBAN atmam gerektiğini, IBAN'a 105 TL para göndereceklerini ve benim de onlara 100 TL göndermem gerektiğini söylediler. Açıklamaya karşılıksız burs kaydı yazarak ilettikleri IBAN'a para atmamı söylediler. Normalde 10 Ekim tarihinde bursumun yatacağını söylemişlerdi. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bana ait değildir."
Bu siteye kimlik bilgilerinizi vermeyin
Başka bir öğrencisi ise burs başvurusu yaptıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Burs başvurusu yapmıştım. 13.10.2024 tarihinde canlı destek ile iletişime geçtim. Bana, sponsorlu olduğu için dijital cüzdan hesabı açmamamı istediler; eğer adıma hesap açarsam burs için eleneceğimi söylediler. Hesabımın bireysel olmaması gerektiğini belirttiler ve bana oturum açmak için bir telefon numarası ve şifre verdiler. Uygulama üzerinden doğrulama yapmam gerektiğini, aksi takdirde bursumun iptal olacağını söylediler. Hesaba giriş yaptığımda farklı bir kişinin ismi gözüküyordu. Polis, bu vakfın güvenilir olmadığını belirtti. Bu siteye kimlik bilgilerinizi vermeyin."