https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/beykoz-devlet-hastanesinde-yangin-1089340759.html

Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın

Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın

Sputnik Türkiye

Beykoz Devlet Hastanesi'nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:25+0300

2024-10-17T13:25+0300

2024-10-17T13:25+0300

türkiye

yangın

beykoz

hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089340598_0:720:856:1202_1920x0_80_0_0_16e6985685cb5712fa12f0493fb41b08.jpg

Beykoz Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, hastanede bulunan klimadan bir anda duman ve alev çıkmaya başladı. Durumu fark eden hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar hastaneden tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klimayı söndürürken, yangına ilişkin çalışma başlatıldı.

türkiye

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, beykoz, hastane