https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/esenyurt-devlet-hastanesinde-yangin-hastalar-tahliye-ediliyor-1089200673.html
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi, ameliyatlar ertelendi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:39+0300
2024-10-14T11:39+0300
2024-10-14T13:19+0300
türkiye
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hastane
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Hastalar tahliye edildi, ameliyatlar ertelendiBazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi." dedi.Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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esenyurt yangın, esenyurt devlet hastanesi yangın, istanbul hastane yangını
esenyurt yangın, esenyurt devlet hastanesi yangın, istanbul hastane yangını
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
11:39 14.10.2024 (güncellendi: 13:19 14.10.2024)
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi, ameliyatlar ertelendi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Hastalar tahliye edildi, ameliyatlar ertelendi
Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.
Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.
Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi." dedi.
Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.