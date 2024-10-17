https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/besiktastaki-bir-lisede-silahla-ates-eden-ogretmen-tutuklandi-baska-yere-tayinle-tehdit-etti-1089361384.html
Beşiktaş'taki bir lisede silahla ateş eden öğretmen tutuklandı: 'Başka yere tayinle tehdit etti'
Beşiktaş'taki bir lisede silahla ateş eden öğretmen tutuklandı: 'Başka yere tayinle tehdit etti'
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta görev yaptığı lisede okul müdürüne silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. Öğretmenin, okul müdürün... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T23:28+0300
2024-10-17T23:28+0300
2024-10-17T23:28+0300
öğretmen
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beşiktaş
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Beşiktaş'ta, Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çeken bilişim öğretmeni Serdar A. tutuklandı.Zanlının emniyetteki sorgusunda, 5 yıl önce eşinden ayrıldığını belirterek, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobbinge maruz kaldığını iddia ettiği öğrenildi.Bir toplantıda okul müdürünün kendisini başka yere tayin ettirmekle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğunu iddia eden öğretmen bu nedenle müdüre düşmanlık beslediğini söyledi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği Serdar A'nın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.Ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunduLevent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, okul müdürüne silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti.İhbar üzerine okula gelen polis öğretmeni gözaltına almış, zanlının üzerinde ve çantasında ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/istanbuldaki-bir-lisede-panik-ogretmen-mudure-silah-cekti-1089303806.html
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öğretmen, müdür, lise, beşiktaş, silah
öğretmen, müdür, lise, beşiktaş, silah
Beşiktaş'taki bir lisede silahla ateş eden öğretmen tutuklandı: 'Başka yere tayinle tehdit etti'
İstanbul Beşiktaş'ta görev yaptığı lisede okul müdürüne silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. Öğretmenin, okul müdürün kendisini başka yere tayin ettirmekle tehdit ettiği bu sebeple de müdüre kin beslediğini söylediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta, Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çeken bilişim öğretmeni Serdar A. tutuklandı.
Zanlının emniyetteki sorgusunda, 5 yıl önce eşinden ayrıldığını belirterek, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobbinge maruz kaldığını iddia ettiği öğrenildi.
Bir toplantıda okul müdürünün kendisini başka yere tayin ettirmekle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğunu iddia eden öğretmen bu nedenle müdüre düşmanlık beslediğini söyledi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği Serdar A'nın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A, okul müdürüne silah çekmiş, silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkarak doldur boşalt yaptığı sırada havaya ateş etmişti.
İhbar üzerine okula gelen polis öğretmeni gözaltına almış, zanlının üzerinde ve çantasında ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunmuştu.