https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/istanbuldaki-bir-lisede-panik-ogretmen-mudure-silah-cekti-1089303806.html

İstanbul'daki bir lisede silah sesi paniği: Öğretmen gözaltına alındı

İstanbul'daki bir lisede silah sesi paniği: Öğretmen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmenin, tartıştığı okul müdürüne silah çektiği belirtildi. Panik yaşanan olayda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:37+0300

2024-10-16T16:37+0300

2024-10-16T17:06+0300

türkiye

silah

okul

etiler

istanbul

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden lisedeki silahla ateş etme olayına ilişkin açıklama yapıldı. Gözaltına alınan öğretmen S.A.,'nın, üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildiği açıklandı.Serdar A.,'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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türkiye

etiler

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