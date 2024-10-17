https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/bakan-kurumdan-malatyadaki-depremi-degerlendirdi-elazigda-20-agir-hasarli-bina-var-1089327224.html
Bakan Kurum, Malatya'daki depremi değerlendirdi: 'Elazığ'da 20 ağır hasarlı bina var'
Bakan Kurum, Malatya'daki depremi değerlendirdi: 'Elazığ'da 20 ağır hasarlı bina var'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 1211... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:03+0300
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deprem
elazığ
malatya
hasar
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html
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murat kurum, deprem hasar, ağır hasarlı binalar
murat kurum, deprem hasar, ağır hasarlı binalar
Bakan Kurum, Malatya'daki depremi değerlendirdi: 'Elazığ'da 20 ağır hasarlı bina var'
11:03 17.10.2024 (güncellendi: 11:21 17.10.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."