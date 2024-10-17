https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/bakan-goktas-kadina-yonelik-siddetle-mucadeleyi-sifir-tolerans-ilkesiyle-surdurmeye-kararliyiz-1089340059.html

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans ilkesi'yle sürdürmeye kararlıyız

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans ilkesi'yle sürdürmeye kararlıyız

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olan kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T13:17+0300

2024-10-17T13:17+0300

2024-10-17T13:17+0300

politika

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

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İstanbul'da Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nın çıkışında, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı. Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/turk-sanat-muzigi-sanatcisi-umut-akyurek-kizindan-siddet-gordugunu-acikladi-1089318844.html

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Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun