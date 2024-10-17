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Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans ilkesi'yle sürdürmeye kararlıyız
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans ilkesi'yle sürdürmeye kararlıyız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olan kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T13:17+0300
2024-10-17T13:17+0300
politika
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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İstanbul'da Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nın çıkışında, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı. Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans ilkesi'yle sürdürmeye kararlıyız

13:17 17.10.2024
© Abdulhamid HoşbaşMahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Abdulhamid Hoşbaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olan kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.
İstanbul'da Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nın çıkışında, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.
Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı. Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:
"Dün kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunduk. Yurt genelindeki ŞÖNİM müdürleri ile de video konferans toplantısı yaptık. Biz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız. Bu kanun bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz."
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