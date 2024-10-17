https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/antalyada-madde-bagimlisinin-cebinden-telefonu-calindi-1089353091.html
Antalya'da madde bağımlısının cebinden telefonu çalındı
Antalya'da madde bağımlısının cebinden telefonu çalındı
Sputnik Türkiye
Antalya'da uyuşturucu madde etkisindeki adamın cebinden telefonu çalındı. Madde etkisi altında ayakta duran ancak bilinci kapalı olan gencin cep telefonu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T18:13+0300
2024-10-17T18:13+0300
2024-10-17T18:15+0300
türkiye
uyuşturucu
madde
yasaklı madde
antalya
hırsız
hırsızlık
cep telefonu hırsızlığı
gasp
gaspçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352796_0:29:480:299_1920x0_80_0_0_4399da59819bc72cebc3344295504977.jpg
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde madde etkisindeki adamın cep telefonu arkasından gelen yankesici tarafından çalındı.Uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı Antalya'da bir yankesici madde etkisi altında ayakta duran adamın telefonunu çaldı. Ayakta bilinci kapalı olan bağımlı adam ise olanları fark etmedi. Olay anının görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/peruktan-uyusturucu-cikti-1089207539.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352796_0:5:481:365_1920x0_80_0_0_714b0d6823ca0d05fd6e7db6c90bfdf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, madde, yasaklı madde, antalya, hırsız, hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı, gasp, gaspçı
uyuşturucu, madde, yasaklı madde, antalya, hırsız, hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı, gasp, gaspçı
Antalya'da madde bağımlısının cebinden telefonu çalındı
18:13 17.10.2024 (güncellendi: 18:15 17.10.2024)
Antalya'da uyuşturucu madde etkisindeki adamın cebinden telefonu çalındı. Madde etkisi altında ayakta duran ancak bilinci kapalı olan gencin cep telefonu arkasından gelen şahıs tarafından çalındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde madde etkisindeki adamın cep telefonu arkasından gelen yankesici tarafından çalındı.
Uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı Antalya'da bir yankesici madde etkisi altında ayakta duran adamın telefonunu çaldı. Ayakta bilinci kapalı olan bağımlı adam ise olanları fark etmedi. Olay anının görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.