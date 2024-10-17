https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/antalyada-madde-bagimlisinin-cebinden-telefonu-calindi-1089353091.html

Antalya'da madde bağımlısının cebinden telefonu çalındı

Antalya'da madde bağımlısının cebinden telefonu çalındı

Sputnik Türkiye

Antalya'da uyuşturucu madde etkisindeki adamın cebinden telefonu çalındı. Madde etkisi altında ayakta duran ancak bilinci kapalı olan gencin cep telefonu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

uyuşturucu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde madde etkisindeki adamın cep telefonu arkasından gelen yankesici tarafından çalındı.Uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı Antalya'da bir yankesici madde etkisi altında ayakta duran adamın telefonunu çaldı. Ayakta bilinci kapalı olan bağımlı adam ise olanları fark etmedi. Olay anının görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/peruktan-uyusturucu-cikti-1089207539.html

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