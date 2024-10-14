https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/peruktan-uyusturucu-cikti-1089207539.html

Peruktan uyuşturucu çıktı

Peruktan uyuşturucu çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan uyuşturucu madde çıktı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T14:09+0300

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2024-10-14T14:09+0300

yaşam

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uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu ticareti

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Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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peruk, karşıyaka, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti