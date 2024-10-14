https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/peruktan-uyusturucu-cikti-1089207539.html
Peruktan uyuşturucu çıktı
Peruktan uyuşturucu çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan uyuşturucu madde çıktı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T14:09+0300
2024-10-14T14:09+0300
2024-10-14T14:09+0300
yaşam
peruk
karşıyaka
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
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Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/narin-guran-cinayetinde-evdeki-4-kisi-belli-oldu-hts-ve-baz-kayitlari-ortaya-cikardi-1089206988.html
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peruk, karşıyaka, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
peruk, karşıyaka, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
Peruktan uyuşturucu çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan uyuşturucu madde çıktı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.