https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ankaraya-mevsimin-ilk-kari-dustu-1089348600.html
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çubuk ilçesine kış mevsimin ilk karı düştü. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T16:23+0300
2024-10-17T16:23+0300
2024-10-17T16:23+0300
yaşam
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kar yağışı
çubuk
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Ankara'ya kar yağdı.Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karı ise Çubuk ilçesi Alveren Yaylası'na düştü. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasına kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/prof-dr-orhan-sen-kis-sartlari-yasanacak-diyerek-uyardi-kar-yagisi-beklenen-iller-icin-saat-verildi-1089334079.html
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kar ne zaman yağacak, kar yağışı, ankaraya ne zaman kar yağar
kar ne zaman yağacak, kar yağışı, ankaraya ne zaman kar yağar
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'nın Çubuk ilçesine kış mevsimin ilk karı düştü.
Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Mevsimin ilk karı ise Çubuk ilçesi Alveren Yaylası'na düştü. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasına kaydetti.