https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ankaraya-mevsimin-ilk-kari-dustu-1089348600.html

Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çubuk ilçesine kış mevsimin ilk karı düştü. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T16:23+0300

2024-10-17T16:23+0300

2024-10-17T16:23+0300

yaşam

türkiye

ankara

kar

kar yağışı

çubuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089348328_0:81:928:602_1920x0_80_0_0_b72e1c151dc3bbdeda825e117986eb2b.jpg

Ankara'ya kar yağdı.Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karı ise Çubuk ilçesi Alveren Yaylası'na düştü. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasına kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/prof-dr-orhan-sen-kis-sartlari-yasanacak-diyerek-uyardi-kar-yagisi-beklenen-iller-icin-saat-verildi-1089334079.html

ankara

çubuk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, kar yağışı, ankaraya ne zaman kar yağar