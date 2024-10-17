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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/afrikada-m-ciceginden-olenlerin-sayisi-1100e-cikti-1089359387.html
Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı
Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı
Sputnik Türkiye
Afrika kıtası genelinde M çiçeği virüsü kaynaklı ölümler artıyor. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, M çiçeği vaka sayısının 4 bin 438'... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T21:51+0300
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Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Son bir haftada 3 bin 51 M çiçeği vakası tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.Öte yandan Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.M çiçeği veya maymun çiçeği virüsü nedir?M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)' ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
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afrika, batı afrika, güney afrika, kuzey afrika, orta afrika, maymun çiçeği virüsü, mpox
afrika, batı afrika, güney afrika, kuzey afrika, orta afrika, maymun çiçeği virüsü, mpox

Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

21:51 17.10.2024
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / İHA-AW681728
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Afrika kıtası genelinde M çiçeği virüsü kaynaklı ölümler artıyor. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, M çiçeği vaka sayısının 4 bin 438' yükseldiğini bildirirken, ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.
Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.
Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Son bir haftada 3 bin 51 M çiçeği vakası tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.
Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.
Öte yandan Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

M çiçeği veya maymun çiçeği virüsü nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)' ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
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