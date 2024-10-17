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Abdulkadir Selvi: Ömer Öcalan İmralı’ya gidebilir
Abdulkadir Selvi: Ömer Öcalan İmralı’ya gidebilir
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Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını hatırlattı ve "Ömer Öcalan’ın görüşme talebi değerlendiriliyor diye kulağıma geldi. Henüz izin verilip... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin grup toplantısındaki çağrısı ile yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:Henüz izin kararı yok
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abdulkadir selvi, ömer öcalan, dem parti, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, ömer öcalan, dem parti, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Ömer Öcalan İmralı’ya gidebilir

09:28 17.10.2024
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını hatırlattı ve "Ömer Öcalan’ın görüşme talebi değerlendiriliyor diye kulağıma geldi. Henüz izin verilip verilmemesi kararı alınmamış" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin grup toplantısındaki çağrısı ile yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:
"Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısıyla birlikte yeni bir sayfa açıldı. Bahçeli, “Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” dedi. Peki bu konuda bir gelişme var mı? Öcalan’la uzun süredir görüşme yaptırılmıyor. En son kardeşi Mehmet Öcalan 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmüştü. Öcalan’la görüşmek için ailesinin ve avukatlarının ayrı ayrı yaptıkları başvuru var. Öcalan’ın ailesi adına yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı’na, “Yeğen olarak 16.08.2024’te sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek istiyorum” diye başvuruda bulunmuştu."

Henüz izin kararı yok

Ömer Öcalan’ın görüşme talebi değerlendiriliyor diye kulağıma geldi. Henüz izin verilip verilmemesi kararı alınmamış. Ama Ömer Öcalan’ın başvurusu değerlendiriliyor. Avukatların görüşmeyi istismar ettiği düşünülüyor. O nedenle avukatların görüşmesine izin verilmesini beklemiyorum ama aile adına Ömer Öcalan’ın görüşmesine izin verilebilir. Tekrar ifade edeyim. Henüz karar verilmiş değil.
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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