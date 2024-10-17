https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abd-ulusal-muhafizlari-ukraynali-pilotlarin-arizonada-egitim-aldigini-dogruladi-1089361744.html

ABD Ulusal Muhafızları, Ukraynalı pilotların Arizona'da eğitim aldığını doğruladı

ABD Ulusal Muhafızları, Ukraynalı pilotların Arizona'da eğitim aldığını doğruladı

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Muhafızları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri pilotlarının ABD’nin Arizona eyaletindeki bir hava üssünde eğitim aldığını doğruladı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T23:28+0300

2024-10-17T23:28+0300

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Arizona Ulusal Muhafız İletişim Direktörü Erin Hannigan, Sputnik’e demecinde az sayıda Ukraynalı pilotun Arizona'daki bir hava üssünde eğitimlerini tamamladığını ve müteakip eğitim için ülkeden ayrıldığını söyledi.Hannigan, “Şu anda az sayıda Ukraynalı pilotun ABD'de eğitimini tamamladığıve ABD dışındaki eğitimin bir sonraki aşamasına geçtiğini doğrulayabilirim. Ulusal Muhafızlar bu yıl toplam12 Ukraynalı pilotu hazırlamayı planlıyor” dedi.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırarak, Sovyet uçaklarını uçurma deneyimi olan sekiz Ukraynalı pilotun Arizona'da eğitimlerini tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Ukrayna'ya gideceklerini bildirmişti.Gazetenin kaynakları, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını uçuracak şekilde eğitilmesine yönelik programını değiştirerek, eğitim programına uçuş deneyimi olmayan öğrencileri de eklediği, bunun eğitim sürecini aylarca yavaşlatacağı ve Ukrayna'nın 2025 yazından önce 40 eğitimli pilot ve 20 savaş uçağı almasını zorlaştıracağı belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Kiev rejimine F-16 savaş uçakları tedarik etmesinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, bu uçakların Kiev'e sağlanan diğer Batı teçhizatıyla aynı kaderi paylaşacağını, Rusya'nın onları yok edeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/harkov-bolgesi-rus-yonetimi-baskani-gancev-fransiz-alman-ve-polonyali-askerler-ukrayna-ordusu-1089332051.html

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