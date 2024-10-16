https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/zelenskiyin-baris-planini-yorumlayan-peskov-abdnin-son-ukraynaliya-kadar-savasma-planinin-aynisi-1089294321.html

Zelenskiy’in ‘barış planını’ yorumlayan Peskov: ABD’nin son Ukraynalıya kadar savaşma planının aynısı

Zelenskiy’in ‘barış planını’ yorumlayan Peskov: ABD’nin son Ukraynalıya kadar savaşma planının aynısı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy’in yeni ‘barış planının’ ABD’nin son Ukraynalıya kadar savaşma planının aynısı olabileceğini belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T13:58+0300

2024-10-16T13:58+0300

2024-10-16T13:58+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir zelenskiy

barış planı

abd

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’in bugün Ukrayna parlamentosu Rada’da açıkladığı ‘barış planı’ ile ilgili soruya, söz konusu planın ABD’nin son Ukraynalıya kadar savaşma planının aynısı olabileceği yanıtını verdi.Peskov, “Haftalardır bir tür kısa ömürlü ‘barış planı’ hakkında konuşuluyor, ancak büyük olasılıkla bu, Zelenskiy’in artık kamufle ettiği ve ‘barış planı’ olarak adlandırdığı, Amerikalıların bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmayı amaçlayan planın aynısıdır. Durum böyle görünüyor. Başka bir plan yok” diye konuştu.'Kiev, çatışmaya yol açan nedenleri idrak etmelidir'Kremlin Sözcüsü, Kiev’in barışa ulaşmak için ‘ayılması’ ve halen devam eden çatışmaya yol açan nedenleri idrak etmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/peskov-putin-bmgknin-daimi-uyelerinin-liderleriyle-temasa-acik-1088405165.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, barış planı, abd