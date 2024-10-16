https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/zaharova-israilin-sivil-tesislere-ve-kalabalik-yerlere-saldirisinin-hicbir-hakli-gerekcesi-olamaz-1089313694.html
Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarının hiçbir haklı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:52+0300
2024-10-16T20:52+0300
2024-10-16T20:52+0300
israil- filistin çatışması
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
israil
gazze şeridi
saldırı
sivil
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
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Günlük basın brifinginde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye saldırısını yorumlayan Zaharova, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.Zaharova, “Saldırı alanından gelen korkunç görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Rus tarafı, yaralılara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Sadece hastanede vurulanlardan değil, aynı zamanda Batılı devletlerin bölgeye yaşattığı ‘mutlak cinnet yılındaki’ tüm mağdurlardan bahsediyoruz” dedi.İsrail ordusunun bu tür eylemlerinin hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçtiğine vurgu yapan Zaharova, “Tutarlı ve ilkeli bir tutuma sahibiz. Sivillere yönelik şiddetin, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve olamayacağını defalarca söyledik. İsrail ordusunun bu tür eylemleri hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçiyor” diye konuştu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir hastanede bulunduğunu iddia ettiği Hamas hareketinin komuta merkezinde faaliyet gösteren savaşçılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil, gazze şeridi, saldırı, sivil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil, gazze şeridi, saldırı, sivil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını belirtti.
Günlük basın brifinginde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye saldırısını yorumlayan Zaharova, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.
Zaharova, “Saldırı alanından gelen korkunç görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Rus tarafı, yaralılara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Sadece hastanede vurulanlardan değil, aynı zamanda Batılı devletlerin bölgeye yaşattığı ‘mutlak cinnet yılındaki’ tüm mağdurlardan bahsediyoruz” dedi.
İsrail ordusunun bu tür eylemlerinin hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçtiğine vurgu yapan Zaharova, “Tutarlı ve ilkeli bir tutuma sahibiz. Sivillere yönelik şiddetin, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve olamayacağını defalarca söyledik. İsrail ordusunun bu tür eylemleri hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçiyor” diye konuştu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir hastanede bulunduğunu iddia ettiği Hamas hareketinin komuta merkezinde faaliyet gösteren savaşçılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.