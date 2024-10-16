https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/zaharova-israilin-sivil-tesislere-ve-kalabalik-yerlere-saldirisinin-hicbir-hakli-gerekcesi-olamaz-1089313694.html

Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarının hiçbir haklı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T20:52+0300

2024-10-16T20:52+0300

2024-10-16T20:52+0300

israil- filistin çatışması

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

israil

gazze şeridi

saldırı

sivil

hamas

israil savunma kuvvetleri (idf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_992ae37bcbdac23d6b7d274a557888ec.jpg

Günlük basın brifinginde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye saldırısını yorumlayan Zaharova, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.Zaharova, “Saldırı alanından gelen korkunç görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Rus tarafı, yaralılara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Sadece hastanede vurulanlardan değil, aynı zamanda Batılı devletlerin bölgeye yaşattığı ‘mutlak cinnet yılındaki’ tüm mağdurlardan bahsediyoruz” dedi.İsrail ordusunun bu tür eylemlerinin hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçtiğine vurgu yapan Zaharova, “Tutarlı ve ilkeli bir tutuma sahibiz. Sivillere yönelik şiddetin, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve olamayacağını defalarca söyledik. İsrail ordusunun bu tür eylemleri hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçiyor” diye konuştu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir hastanede bulunduğunu iddia ettiği Hamas hareketinin komuta merkezinde faaliyet gösteren savaşçılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html

israil

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil, gazze şeridi, saldırı, sivil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)