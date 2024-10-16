Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ASAL Araştırma, Radyo Sputnik'te açıkladı: Vatandaş, muhalefetin de iktidarın da ekonomik durumu düzelteceğine inanmıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/zaharova-israilin-sivil-tesislere-ve-kalabalik-yerlere-saldirisinin-hicbir-hakli-gerekcesi-olamaz-1089313694.html
Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarının hiçbir haklı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:52+0300
2024-10-16T20:52+0300
israil- filistin çatışması
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
israil
gazze şeridi
saldırı
sivil
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_992ae37bcbdac23d6b7d274a557888ec.jpg
Günlük basın brifinginde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye saldırısını yorumlayan Zaharova, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.Zaharova, “Saldırı alanından gelen korkunç görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Rus tarafı, yaralılara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Sadece hastanede vurulanlardan değil, aynı zamanda Batılı devletlerin bölgeye yaşattığı ‘mutlak cinnet yılındaki’ tüm mağdurlardan bahsediyoruz” dedi.İsrail ordusunun bu tür eylemlerinin hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçtiğine vurgu yapan Zaharova, “Tutarlı ve ilkeli bir tutuma sahibiz. Sivillere yönelik şiddetin, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve olamayacağını defalarca söyledik. İsrail ordusunun bu tür eylemleri hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçiyor” diye konuştu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir hastanede bulunduğunu iddia ettiği Hamas hareketinin komuta merkezinde faaliyet gösteren savaşçılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html
israil
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ab04e372f1444b4c11f9128fba35f697.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil, gazze şeridi, saldırı, sivil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil, gazze şeridi, saldırı, sivil, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)

Zaharova: İsrail’in sivil tesislere ve kalabalık yerlere saldırısının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

20:52 16.10.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını belirtti.
Günlük basın brifinginde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye saldırısını yorumlayan Zaharova, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.
Zaharova, “Saldırı alanından gelen korkunç görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Rus tarafı, yaralılara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Sadece hastanede vurulanlardan değil, aynı zamanda Batılı devletlerin bölgeye yaşattığı ‘mutlak cinnet yılındaki’ tüm mağdurlardan bahsediyoruz” dedi.
İsrail ordusunun bu tür eylemlerinin hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçtiğine vurgu yapan Zaharova, “Tutarlı ve ilkeli bir tutuma sahibiz. Sivillere yönelik şiddetin, sivil tesislere ve kalabalığın yoğun olduğu yerlere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ve olamayacağını defalarca söyledik. İsrail ordusunun bu tür eylemleri hem insani hukukun hem de evrensel ahlakın ötesine geçiyor” diye konuştu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir hastanede bulunduğunu iddia ettiği Hamas hareketinin komuta merkezinde faaliyet gösteren savaşçılara yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Gazze hastane 3 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
DÜNYA
Bir yıllık abluka Gazze Şeridi’nde bir sağlık felaketi yarattı
10 Ekim, 19:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала