Bir yıllık abluka Gazze Şeridi’nde bir sağlık felaketi yarattı

İsraillilerin ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin yapıldığı tek arter olan Refah Sınır Kapısı’nı kapatalı 5 ay oldu. Bu süre zarfında tüm malzemelerimiz tamamen tükendi, en basit ve en gerekli sarf malzemeleri bile eksik. Gazze Şeridi’nde tüm kronik hastalıkların yanı sıra tüm böbrek, akciğer ve karaciğer hastalıklarının tedavisi mümkün değil. Bu hastalıklara yakalanan tüm hastalar her an hayatını kaybedebilir, çünkü onlar için ne ilacımız ne de ekipmanımız var.