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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html
Bir yıllık abluka Gazze Şeridi’nde bir sağlık felaketi yarattı
Bir yıllık abluka Gazze Şeridi’nde bir sağlık felaketi yarattı
Sputnik Türkiye
9 Ekim’de İsrail birliklerinin kara operasyonunun ardından Gazze Şeridi’nin tamamen abluka altına alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sağlık sistemi... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T19:42+0300
2024-10-10T19:42+0300
dünya
gazze
gazze şeridi
israil ordusu
israil ordusu (idf)
kara operasyonu
abluka
sağlık sistemi
felaket
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9 Ekim’de İsrail birliklerinin kara operasyonunun ardından Gazze Şeridi’nin tamamen abluka altına alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sağlık sistemi açısından bir felaket oldu. Çocuk aşılarının bile sektöre girişinin durması, aşıyla kontrol altına alındığı düşünülen hastalıkların yeniden hortlamasına neden oldu. Karmaşık tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve yaralıların bölgenin dışına çıkması yasaklanmış durumda. Şu anda 14 bin kişinin yurtdışında tedavi görmesi gerekirken İsrail, bu kişilerin çıkışına izin vermiyor.Deyr el-Belah kentindeki Şüheda el-Aksa Hastanesi Başhekimi Iyad al-Jabri, SputnikArabic’e demecinde şunları söyledi:Şüheda el-Aksa Hastanesi’nin çocuk bölümünde tedavi için bölgeden çıkış izni bekleyen çocuklar var. Salva Cihad adındaki küçük kız, gerekli tedaviyi göremediği için felç oldu. Kızın annesi Sabrin al Hadari, SputnikArabic’e demecinde şunları söyledi:Bacağı kırık olan Cemil Ziyad adlı çocuk ise şunlar anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/gazze-seridindeki-yerinden-edilmis-filistinliler-kisi-bu-cadirda-gecirirsek-boguluruz-1089051980.html
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gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), kara operasyonu, abluka, sağlık sistemi, felaket
gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil ordusu (idf), kara operasyonu, abluka, sağlık sistemi, felaket

Bir yıllık abluka Gazze Şeridi’nde bir sağlık felaketi yarattı

19:42 10.10.2024
© Sputnik / Ajwad JradatGazze hastane 3
Gazze hastane 3 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Sputnik / Ajwad Jradat
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9 Ekim’de İsrail birliklerinin kara operasyonunun ardından Gazze Şeridi’nin tamamen abluka altına alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sağlık sistemi açısından bir felaket oldu.
9 Ekim’de İsrail birliklerinin kara operasyonunun ardından Gazze Şeridi’nin tamamen abluka altına alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sağlık sistemi açısından bir felaket oldu.
Çocuk aşılarının bile sektöre girişinin durması, aşıyla kontrol altına alındığı düşünülen hastalıkların yeniden hortlamasına neden oldu. Karmaşık tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve yaralıların bölgenin dışına çıkması yasaklanmış durumda. Şu anda 14 bin kişinin yurtdışında tedavi görmesi gerekirken İsrail, bu kişilerin çıkışına izin vermiyor.
Deyr el-Belah kentindeki Şüheda el-Aksa Hastanesi Başhekimi Iyad al-Jabri, SputnikArabic’e demecinde şunları söyledi:

İsraillilerin ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin yapıldığı tek arter olan Refah Sınır Kapısı’nı kapatalı 5 ay oldu. Bu süre zarfında tüm malzemelerimiz tamamen tükendi, en basit ve en gerekli sarf malzemeleri bile eksik. Gazze Şeridi’nde tüm kronik hastalıkların yanı sıra tüm böbrek, akciğer ve karaciğer hastalıklarının tedavisi mümkün değil. Bu hastalıklara yakalanan tüm hastalar her an hayatını kaybedebilir, çünkü onlar için ne ilacımız ne de ekipmanımız var.

© Sputnik / Ajwad JradatGazze hastane 3
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Gazze hastane 2
© Sputnik / Ajwad JradatGazze hastane 3
Gazze hastane 3 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze hastane 3
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze hastane 3
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze hastane 2
3/3
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze hastane 3
Şüheda el-Aksa Hastanesi’nin çocuk bölümünde tedavi için bölgeden çıkış izni bekleyen çocuklar var. Salva Cihad adındaki küçük kız, gerekli tedaviyi göremediği için felç oldu. Kızın annesi Sabrin al Hadari, SputnikArabic’e demecinde şunları söyledi:

Kızım hastalandı, virüs kaptı. Bu hastanede 7 ay geçirdik. Önce çıkmamıza izin vermelerini bekledik. Böyle bir şey olmadı. Daha sonra durumu fenalaştı, ateşi çok yükseldi. Sonuç itibarıyla belinin altı felç oldu. Plazma nakline ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar, bunun faydası olurmuş. Ancak burada yapılamıyor. Bu nedenle şimdi tek yapmam gereken çocuğumun hayatta kalıp kalmayacağını beklemek.

Bacağı kırık olan Cemil Ziyad adlı çocuk ise şunlar anlattı:

Roketler isabet etmeye başladığı zaman okuldaydım. Sol bacağımdan şarapnel parçasıyla yaralandım. Hastanede, tedavi olmadığı için amputasyon gerektiğini, ancak yurt dışında tedavi olursam faydası olacağını söylediler. Operasyonun maliyeti 45 bin dolar ve ben sınır kapısının açılmasını ve tekrar ayağa kalkabilmeyi umutla bekliyorum. Herkesten sınır kapılarını açmamıza ve tüm hasta ve yaralılara tedavi görme imkanı sağlanmasına yardım etmelerini rica ediyorum.

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