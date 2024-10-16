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Uzmanlara göre günde 12 gr bitter çikolata depresyonu azaltıyor
Uzmanlara göre günde 12 gr bitter çikolata depresyonu azaltıyor
Sputnik Türkiye
Sekiz hafta boyunca yüzde 78 kakao içeren bitter çikolata tüketmenin, depresyon skorlarında iyileşmelere katkıda bulunabileceği ortaya koyuldu. Yapılan... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:01+0300
2024-10-16T15:01+0300
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araştırma
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Yapılan yeni bir araştırmada, menopozlu kadınların günde 12 gram yüzde 78 oranında kakao içeren bitter çikolata tüketmesinin depresyona iyi geldiğini gözlemlendi.Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, çikolata tüketiminin menopozlu kadınlar üzerinde mental ve bedensel etkileri araştırıldı.45 ila 65 yaşları arasındaki 60 menopozlu kadın üzerinde yapılan gözlemlerde, depresyon skorları, uyku kaliteleri ve antropometrik değerleri (insan vücudunun boyutlarını ve şeklini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir dizi ölçüm biçimi) değerlendirildi. Depresyona karşı pozitif etkisi gözlemlendiÇalışmada, iki ayrı gruba bölünen kadınların bir kısmına sütlü çikolata tüketmesi, diğer gruba ise bitter çikolata tüketmesi söylendi. İki gruba ayrılanlar arasında günlük 12 gram bitter çikolata tüketenlerin ortalama depresyon skorlarında sütlü çikolata tüketenlere kıyasla önemli ölçüde azalma yaşandığı gözlemlendi. Fakat , deney sonunda iki grubun uyku kaliteleri arasında bir fark görülemedi.8 haftanın ardından kadınların ayrıca, kilo, BMI, bel çevresi ve kalça çevresi dahil olmak üzere ölçülen antropometrik endeksleri, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koydu.Araştırmacılar, bitter çikolatanın içindeki bileşenlerin depresyon üzerindeki pozitif etkisi üzerine daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini vurgularken optimum miktarı ve ne zaman tüketilmesi gerektiği konusu üzerinde de çalışılması gerektiğini bildirdi.
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araştırma, deney, bitter çikolata, menopoz
araştırma, deney, bitter çikolata, menopoz

Uzmanlara göre günde 12 gr bitter çikolata depresyonu azaltıyor

15:01 16.10.2024
© İHAİçinden poşet çıkan çikolata
İçinden poşet çıkan çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA
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Sekiz hafta boyunca yüzde 78 kakao içeren bitter çikolata tüketmenin, depresyon skorlarında iyileşmelere katkıda bulunabileceği ortaya koyuldu. Yapılan çalışmada, menopozlu kadınların uyku kalitesi, antropometrik endeksleri ve depresyon skorları ölçüldü.
Yapılan yeni bir araştırmada, menopozlu kadınların günde 12 gram yüzde 78 oranında kakao içeren bitter çikolata tüketmesinin depresyona iyi geldiğini gözlemlendi.
Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, çikolata tüketiminin menopozlu kadınlar üzerinde mental ve bedensel etkileri araştırıldı.
45 ila 65 yaşları arasındaki 60 menopozlu kadın üzerinde yapılan gözlemlerde, depresyon skorları, uyku kaliteleri ve antropometrik değerleri (insan vücudunun boyutlarını ve şeklini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir dizi ölçüm biçimi) değerlendirildi.

Depresyona karşı pozitif etkisi gözlemlendi

Çalışmada, iki ayrı gruba bölünen kadınların bir kısmına sütlü çikolata tüketmesi, diğer gruba ise bitter çikolata tüketmesi söylendi.
İki gruba ayrılanlar arasında günlük 12 gram bitter çikolata tüketenlerin ortalama depresyon skorlarında sütlü çikolata tüketenlere kıyasla önemli ölçüde azalma yaşandığı gözlemlendi. Fakat , deney sonunda iki grubun uyku kaliteleri arasında bir fark görülemedi.
8 haftanın ardından kadınların ayrıca, kilo, BMI, bel çevresi ve kalça çevresi dahil olmak üzere ölçülen antropometrik endeksleri, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koydu.
Araştırmacılar, bitter çikolatanın içindeki bileşenlerin depresyon üzerindeki pozitif etkisi üzerine daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini vurgularken optimum miktarı ve ne zaman tüketilmesi gerektiği konusu üzerinde de çalışılması gerektiğini bildirdi.
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