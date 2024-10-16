https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabais-son-yolculuguna-ugurlandi-1089276532.html

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T09:23+0300

2024-10-16T09:23+0300

2024-10-16T09:23+0300

türkiye

rojin kabaiş

diyarbakır

van

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Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.Ne olmuştu?Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1089070209.html

türkiye

diyarbakır

van

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