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SON DAKİKA | Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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rojin kabaiş
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Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.Ne olmuştu?Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1089070209.html
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rojin kabaiş, diyarbakır, van
rojin kabaiş, diyarbakır, van

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı

09:23 16.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.
Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.
Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.
Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Rojin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
TÜRKİYE
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
10 Ekim, 18:46
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