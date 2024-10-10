https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1089070209.html
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş Diyarbakır'dan Van'a geldikten sonra 27 Eylül tarihinde kayboldu.13 gündür aranan genç kızın ailesi ve emniyet... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:46+0300
2024-10-10T18:46+0300
2024-10-10T18:51+0300
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Van'da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği'ni kazanan Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan Van’a üniversiteye kayıt için geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Mobese kameralarındaki yeni görüntülerde Rojin Kabaiş'in tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü. Van Gölü Sahili'ne inen genç kızı 81 şehirde arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/van-valisi-balcidan-kaybolan-rojin-kabais-hakkinda-aciklama-1089014204.html
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Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:46 10.10.2024 (güncellendi: 18:51 10.10.2024)
Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş Diyarbakır'dan Van'a geldikten sonra 27 Eylül tarihinde kayboldu.13 gündür aranan genç kızın ailesi ve emniyet güçleri 81 ilde arama çalışmalarına devam ediyor. Van Gölü sahilinde eşyaları bulunan kayıp kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Van'da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı yeni görüntüler ortaya çıktı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği'ni kazanan Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan Van’a üniversiteye kayıt için geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Mobese kameralarındaki yeni görüntülerde Rojin Kabaiş'in tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü. Van Gölü Sahili'ne inen genç kızı 81 şehirde arama çalışmaları devam ediyor.