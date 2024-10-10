https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1089070209.html

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş Diyarbakır'dan Van'a geldikten sonra 27 Eylül tarihinde kayboldu.13 gündür aranan genç kızın ailesi ve emniyet... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T18:46+0300

2024-10-10T18:46+0300

2024-10-10T18:51+0300

türkiye

rojin kabaiş

kayıp

sivil kayıp

kayıp ilanı

kayıp çocuklar

van

diyarbakır

diyarbakır valiliği

van valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089070033_6:0:1076:602_1920x0_80_0_0_245ad4a524640860af90339a5f2b6824.jpg

Van'da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği'ni kazanan Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan Van’a üniversiteye kayıt için geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Mobese kameralarındaki yeni görüntülerde Rojin Kabaiş'in tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü. Van Gölü Sahili'ne inen genç kızı 81 şehirde arama çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/van-valisi-balcidan-kaybolan-rojin-kabais-hakkinda-aciklama-1089014204.html

türkiye

van

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rojin kabaiş, rojin kabaiş öldü mü, van kayıp kız, rojin kabaiş van gölü ceset, rojin kabaiş cesedi, rojin kabaiş intihar, rojin kabaiş son görüntüsü