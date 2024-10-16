https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/milli-egitim-bakani-tekin-devrim-olarak-tanimlanabilecekisleryaptik-1089303087.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim olarak tanımlanabilecek işler yaptık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devrim olarak tanımlanabilecek işler yaptık

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon ziyaretinde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 2002 sonrasında birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:25+0300

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2024-10-16T16:25+0300

politika

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

trabzon

devrim

eğitim

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Bakan Yusuf Tekin, Trabzon'da yaptıkları eğitim değerlendirme toplantısını, eksiklik ve aksaklıkların tespitinin yanı sıra birlik ve beraberliği sağlamak açısından önemsediklerine dikkati çekti.Toplantıya, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra belediye başkanları ve siyasileri de davet ettiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Trabzon'da genel ortalamada derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'a yakın olduğuna işaret ederek, "Şu anda ise Trabzon ortalaması yine 17'ye gelmiş durumda. Bu şu anlama geliyor, mevcut derslik sayısı kadar derslik yapıldığını, mevcut okul sayısı kadar okul yapıldığını, mevcut öğretmen sayısı kadar öğretmen atandığını gösterir ki bunlar çok önemli" dedi.Toplantıda devam eden projeleri de değerlendirdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:Tekin, kentte bugün gerçekleştireceği temaslara ilişkin şu bilgileri verdi:Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir yapı olduğuna dikkati çeken Tekin, "Bu teşkilatın içinde Bakanlık ile taşradaki uygulamaların arasında bir paralellik kurulması lazım, birliktelik oluşturulması lazım. Biz bunları temin edebilmek için eğitim öğretim süreçleri başlamadan önce yıl içerisindeki yol haritamızla ilgili illerimize, valiliklerimize genelge gönderiyorduk. Bu yıl da devam ettik, üç ayrı genelge göndermiştik. Burada Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz bizim genelgede çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda yaptıklarını anlattılar. O vesileyle İl Milli Eğitim Müdürümüze, Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar deprem yaşayan illerimizdeki vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun.' diyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/milli-egitim-bakani-tekin-etkin-olarak-medeniyet-kurucusu-ve-gelistiricisi-bilge-nesiller-1089162220.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, trabzon, devrim, eğitim