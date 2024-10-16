https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ukraynali-askeri-uzman-ukrayna-ordusu-cok-zor-durumda-1089270050.html
Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda
Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cepheyi fiilen parçalara ayırdığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T00:45+0300
2024-10-16T00:45+0300
2024-10-16T00:44+0300
ukrayna krizi
oleg starikov
ukrayna güvenlik servisi
askeri uzman
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
kupyansk
pokrovsk
cephe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086769406_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0058a6a26f695a45b044a1c0680430b2.jpg
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, gazeteci Aleksandr Şelest’in YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus ordusunun cepheyi fiilen parçalara ayırdığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun oldukça zor olduğunu söyledi.Starikov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çekilmek zorunda kalacakları zor bir durumun geliştiğini belirterek, Ukrayna ordusunun yakında kuşatılacağı Kupyansk yönünde de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayına bağlı taburun komutanı Kirill Veres, Ukrayna ordusunun büyük bir hızla alan kaybettiğini, 1991 sınırlarına ulaşma hedefinin artık mümkün olmadığını belirtmişti.7 Ekim'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kupyansk, Pokrovsk, Limansk ve Kurahovsk yönlerinde durumu ‘oldukça zor’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html
kursk
kupyansk
pokrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086769406_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3b8290bb8e29fab5d0327d599ef08dbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oleg starikov, ukrayna güvenlik servisi, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kupyansk, pokrovsk, cephe
oleg starikov, ukrayna güvenlik servisi, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kupyansk, pokrovsk, cephe
Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cepheyi fiilen parçalara ayırdığını belirtti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, gazeteci Aleksandr Şelest’in YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus ordusunun cepheyi fiilen parçalara ayırdığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun oldukça zor olduğunu söyledi.
Starikov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çekilmek zorunda kalacakları zor bir durumun geliştiğini belirterek, Ukrayna ordusunun yakında kuşatılacağı Kupyansk yönünde de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayına bağlı taburun komutanı Kirill Veres, Ukrayna ordusunun büyük bir hızla alan kaybettiğini, 1991 sınırlarına ulaşma hedefinin artık mümkün olmadığını belirtmişti.
7 Ekim'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kupyansk, Pokrovsk, Limansk ve Kurahovsk yönlerinde durumu ‘oldukça zor’ olarak nitelendirmişti.