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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ukraynali-askeri-uzman-ukrayna-ordusu-cok-zor-durumda-1089270050.html
Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda
Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cepheyi fiilen parçalara ayırdığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, gazeteci Aleksandr Şelest’in YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus ordusunun cepheyi fiilen parçalara ayırdığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun oldukça zor olduğunu söyledi.Starikov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çekilmek zorunda kalacakları zor bir durumun geliştiğini belirterek, Ukrayna ordusunun yakında kuşatılacağı Kupyansk yönünde de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayına bağlı taburun komutanı Kirill Veres, Ukrayna ordusunun büyük bir hızla alan kaybettiğini, 1991 sınırlarına ulaşma hedefinin artık mümkün olmadığını belirtmişti.7 Ekim'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kupyansk, Pokrovsk, Limansk ve Kurahovsk yönlerinde durumu ‘oldukça zor’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html
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oleg starikov, ukrayna güvenlik servisi, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kupyansk, pokrovsk, cephe
oleg starikov, ukrayna güvenlik servisi, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kupyansk, pokrovsk, cephe

Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda

00:45 16.10.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cepheyi fiilen parçalara ayırdığını belirtti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, gazeteci Aleksandr Şelest’in YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus ordusunun cepheyi fiilen parçalara ayırdığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun oldukça zor olduğunu söyledi.
Starikov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çekilmek zorunda kalacakları zor bir durumun geliştiğini belirterek, Ukrayna ordusunun yakında kuşatılacağı Kupyansk yönünde de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayına bağlı taburun komutanı Kirill Veres, Ukrayna ordusunun büyük bir hızla alan kaybettiğini, 1991 sınırlarına ulaşma hedefinin artık mümkün olmadığını belirtmişti.
7 Ekim'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kupyansk, Pokrovsk, Limansk ve Kurahovsk yönlerinde durumu ‘oldukça zor’ olarak nitelendirmişti.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi
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