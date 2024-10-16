https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ukraynali-askeri-uzman-ukrayna-ordusu-cok-zor-durumda-1089270050.html

Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda

Ukraynalı askeri uzman: Ukrayna ordusu çok zor durumda

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cepheyi fiilen parçalara ayırdığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

oleg starikov

ukrayna güvenlik servisi

askeri uzman

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

kupyansk

pokrovsk

cephe

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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, gazeteci Aleksandr Şelest’in YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus ordusunun cepheyi fiilen parçalara ayırdığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için durumun oldukça zor olduğunu söyledi.Starikov, Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çekilmek zorunda kalacakları zor bir durumun geliştiğini belirterek, Ukrayna ordusunun yakında kuşatılacağı Kupyansk yönünde de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayına bağlı taburun komutanı Kirill Veres, Ukrayna ordusunun büyük bir hızla alan kaybettiğini, 1991 sınırlarına ulaşma hedefinin artık mümkün olmadığını belirtmişti.7 Ekim'de Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kupyansk, Pokrovsk, Limansk ve Kurahovsk yönlerinde durumu ‘oldukça zor’ olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html

kursk

kupyansk

pokrovsk

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oleg starikov, ukrayna güvenlik servisi, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kupyansk, pokrovsk, cephe