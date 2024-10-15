https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 575 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:05+0300
2024-10-15T13:05+0300
2024-10-15T13:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
askeri operasyon
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçlerin kaybı 30 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 300 asker ve bir tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 590 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı 95 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait Fransa yapımı bir Hammer uçak bombasını ve 43 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukraynali-esir-ukrayna-ordusunda-acemilere-fuzesiz-anti-tank-fuze-egitimi-veriliyor-1089242164.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b803c3d50a197fe7cf452280f637d55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi
13:05 15.10.2024 (güncellendi: 13:11 15.10.2024)
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 575 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçlerin kaybı 30 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 300 asker ve bir tank kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 590 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı 95 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait Fransa yapımı bir Hammer uçak bombasını ve 43 insansız hava aracını engelledi.