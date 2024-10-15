https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html

Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Son bir günde bin 575 askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 575 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:05+0300

2024-10-15T13:05+0300

2024-10-15T13:11+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçlerin kaybı 30 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 300 asker ve bir tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 590 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı 95 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait Fransa yapımı bir Hammer uçak bombasını ve 43 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukraynali-esir-ukrayna-ordusunda-acemilere-fuzesiz-anti-tank-fuze-egitimi-veriliyor-1089242164.html

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