Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı

Türkiye
SON DAKİKA | Elazığ ve Diyarbakır'da hissedilen bir deprem meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli’den, İmralı’ya ‘tasfiye’ çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/turkiyede-de-yayiliyor-islam-memisten-doom-spending-konusunda-herkes-2030da-ektigini-bicecek-1089278740.html
Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı
Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı
Sputnik Türkiye
Ekonomide yeni dünya düzenini tanımlayan terimlerden 'doom spending' yani kıyamet harcaması etkileri Türkiye'de de görülüyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:35+0300
2024-10-16T10:35+0300
ekonomi
islam memiş
doom spending
ekonomi
fakir
zengin
alışveriş
kıyamet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/15/1049098113_10:0:1297:724_1920x0_80_0_0_0e22ba95513b7ac07184a54e835d8767.png
Ekonomide yaşanan global ve bölgesel krizlerin ardından yeni bir tabir ortaya çıktı: Doom spending.Doom spending nedir?Para piyasalarını uzmanı İslam Memiş, kavramı şu şekilde açıkladı:'Herkes 2030'da ektiğini biçecek'Harcamaya teşvik eden ve bunu kendi düzeninde mantıkla açıklayan sistemin içerdiği tehlikeye karşı uyaran Memiş, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tuik-acikladi-issizlik-azaldi-1089044139.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/15/1049098113_171:0:1136:724_1920x0_80_0_0_61cdb7352eaefccf33f6d79df8ec4e2c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doom spending, doom spending nedir, kıyamet harcaması, aşırı alışveriş, harcama, islam memiş doom spending, islam memiş
doom spending, doom spending nedir, kıyamet harcaması, aşırı alışveriş, harcama, islam memiş doom spending, islam memiş

Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı

10:35 16.10.2024
© Flickrİnternet - alışveriş
İnternet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Flickr
Abone ol
Ekonomide yeni dünya düzenini tanımlayan terimlerden 'doom spending' yani kıyamet harcaması etkileri Türkiye'de de görülüyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, "Varlık sahibi olamayacağını düşünen dünyada belli bir grup insan, para biriktirmeyi anlamsız buluyor" dedi ve "Herkes 2030'da ektiğini biçecek" uyarısında bulundu.
Ekonomide yaşanan global ve bölgesel krizlerin ardından yeni bir tabir ortaya çıktı: Doom spending.

Doom spending nedir?

Para piyasalarını uzmanı İslam Memiş, kavramı şu şekilde açıkladı:

"Anlamı "Kıyamet Harcaması" Ekonomide yeni bir tabir ve bugünlerde çok konuşuluyor. Son yıllarda aşırı artan enflasyon, dünyada insanların alımı gücünün azalmasına, fakirliği iliklerine kadar hissetmesine ve geleceğe dair umutsuz olmasına neden oldu. Yeni dünya düzeni olarak görebilirsiniz. Varlık sahibi olamayacağını düşünen dünyada belli bir grup insan, para biriktirmeyi anlamsız buluyor. Umutsuzluk harcaması işte tam da burada devreye giriyor. "Kriz var ama AVM'ler tıklım tıklım, bu ne biçim kriz?" diyenler var ya, işte onların anlayamadığı bir harcama. Burada en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Bireyler, çocuklarına vakit ayırmadıkça, iletişimlerini sağlam kurmadıkça, telkinlerini artırmadıkça maalesef durumlar daha da kötüleşecek. Kimse kural koyuculardan medet beklememeli. Herkesin görevi farklı."

'Herkes 2030'da ektiğini biçecek'

Harcamaya teşvik eden ve bunu kendi düzeninde mantıkla açıklayan sistemin içerdiği tehlikeye karşı uyaran Memiş, şunları ifade etti:
Kural koyucular, kuralları koyar. Kimsenin başında beklemez! Bu yolculukta herkes yalnız. 2030'a kadar insan davranışlarında, nesillerde, ihtiyaçlarda, kanun, yasa, işleyiş her alanda çok yenilikler göreceğiz. Çok kelimeler öğreneceğiz. Değişim sürecindeki zamana ayak uydurmak zor ama imkansız değil. Herkes 2030'da ektiğini biçecek. Bugün biçtiğinden memnun olmayan, dönüp ektiğine bakacak!"
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
EKONOMİ
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
10 Ekim, 10:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала