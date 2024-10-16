https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/turkiyede-de-yayiliyor-islam-memisten-doom-spending-konusunda-herkes-2030da-ektigini-bicecek-1089278740.html
Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı
Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı
Sputnik Türkiye
Ekonomide yeni dünya düzenini tanımlayan terimlerden 'doom spending' yani kıyamet harcaması etkileri Türkiye'de de görülüyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:35+0300
2024-10-16T10:35+0300
2024-10-16T10:35+0300
ekonomi
islam memiş
doom spending
ekonomi
fakir
zengin
alışveriş
kıyamet
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Ekonomide yaşanan global ve bölgesel krizlerin ardından yeni bir tabir ortaya çıktı: Doom spending.Doom spending nedir?Para piyasalarını uzmanı İslam Memiş, kavramı şu şekilde açıkladı:'Herkes 2030'da ektiğini biçecek'Harcamaya teşvik eden ve bunu kendi düzeninde mantıkla açıklayan sistemin içerdiği tehlikeye karşı uyaran Memiş, şunları ifade etti:
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doom spending, doom spending nedir, kıyamet harcaması, aşırı alışveriş, harcama, islam memiş doom spending, islam memiş
Türkiye'de de yayılıyor: İslam Memiş'ten 'doom spending' konusunda 'Herkes 2030'da ektiğini biçecek' uyarısı
Ekonomide yeni dünya düzenini tanımlayan terimlerden 'doom spending' yani kıyamet harcaması etkileri Türkiye'de de görülüyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, "Varlık sahibi olamayacağını düşünen dünyada belli bir grup insan, para biriktirmeyi anlamsız buluyor" dedi ve "Herkes 2030'da ektiğini biçecek" uyarısında bulundu.
Ekonomide yaşanan global ve bölgesel krizlerin ardından yeni bir tabir ortaya çıktı: Doom spending.
Para piyasalarını uzmanı İslam Memiş, kavramı şu şekilde açıkladı:
"Anlamı "Kıyamet Harcaması" Ekonomide yeni bir tabir ve bugünlerde çok konuşuluyor. Son yıllarda aşırı artan enflasyon, dünyada insanların alımı gücünün azalmasına, fakirliği iliklerine kadar hissetmesine ve geleceğe dair umutsuz olmasına neden oldu. Yeni dünya düzeni olarak görebilirsiniz. Varlık sahibi olamayacağını düşünen dünyada belli bir grup insan, para biriktirmeyi anlamsız buluyor. Umutsuzluk harcaması işte tam da burada devreye giriyor. "Kriz var ama AVM'ler tıklım tıklım, bu ne biçim kriz?" diyenler var ya, işte onların anlayamadığı bir harcama. Burada en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Bireyler, çocuklarına vakit ayırmadıkça, iletişimlerini sağlam kurmadıkça, telkinlerini artırmadıkça maalesef durumlar daha da kötüleşecek. Kimse kural koyuculardan medet beklememeli. Herkesin görevi farklı."
'Herkes 2030'da ektiğini biçecek'
Harcamaya teşvik eden ve bunu kendi düzeninde mantıkla açıklayan sistemin içerdiği tehlikeye karşı uyaran Memiş, şunları ifade etti:
Kural koyucular, kuralları koyar. Kimsenin başında beklemez! Bu yolculukta herkes yalnız. 2030'a kadar insan davranışlarında, nesillerde, ihtiyaçlarda, kanun, yasa, işleyiş her alanda çok yenilikler göreceğiz. Çok kelimeler öğreneceğiz. Değişim sürecindeki zamana ayak uydurmak zor ama imkansız değil. Herkes 2030'da ektiğini biçecek. Bugün biçtiğinden memnun olmayan, dönüp ektiğine bakacak!"