https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tuketici-kredisi-sozlesmesi-yeniden-duzenleniyor-kanun-teklifinin-birinci-bolumu-tbmm-genel-1089317216.html
Tüketici kredisi sözleşmesi yeniden düzenleniyor: Kanun teklifinin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Tüketici kredisi sözleşmesi yeniden düzenleniyor: Kanun teklifinin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T23:29+0300
2024-10-16T23:29+0300
2024-10-16T23:30+0300
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tüketici
tüketici hakları
kredi
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TBMM Genel Kurulu'nda, tüketicinin korunması hakkında kanun teklifinin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.Kabul edilen maddelere göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı yeniden düzenleniyor. Düzenlemeyle sözleşme bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayacak. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/savunma-sanayi-ve-ekonomiye-iliskin-kanun-teklifiyle-ilgili-erbakandan-aciklama-teklif-tumden-geri-1089314051.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, tüketici, tüketici hakları, kredi
Tüketici kredisi sözleşmesi yeniden düzenleniyor: Kanun teklifinin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:29 16.10.2024 (güncellendi: 23:30 16.10.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddeler kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerde yeniden düzenleme getiriyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, tüketicinin korunması hakkında kanun teklifinin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı yeniden düzenleniyor. Düzenlemeyle sözleşme bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayacak. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.
Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.