Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifiyle ilgili Erbakan'dan açıklama: Teklif tümden geri çekilmeli

"Kurtulmuş'un kötü niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil, üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Oradaki kasıt, devletin millet için var olduğu, milletin esas olduğu, devletin millete hizmet için var olduğu noktasında açıklamada bulundu. Bizim de anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sorunumuz yok ancak bu üç maddenin içerisindeki laiklik kelimesinin bir izahının, açıklamasının yapılması... Geçmişte partilerimiz bu kelime yüzünden kapatıldı. 28 Şubat'ta 'laiklik' ilkesi adı altında yapılan uygulamalar ortada. Tekrardan bu tip olaylarla karşılaşmamak için Türkçe'de yeri olmayan laikliğin mealinin açık şekilde konulması ve böylelikle inanç özgürlüğüne karşı bir silah olarak kullanılabilmesinin önüne geçilmesi gerekir."