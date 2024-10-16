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Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifiyle ilgili Erbakan'dan açıklama: Teklif tümden geri çekilmeli
Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifiyle ilgili Erbakan'dan açıklama: Teklif tümden geri çekilmeli
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümden geri çekilmesi gerektiğini... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T21:27+0300
2024-10-16T21:35+0300
fatih erbakan
politika
kredi kartı
savunma
kanun teklifi
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek, iktidarın ekonomi politikasını eleştiriler yöneltti.Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Fatih Erbakan, iktidarın kredi kartı limitinden de vergi toplayacak duruma geldiğini söyledi.Söz konusu kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ertelendiğini hatırlatan Erbakan şu açıklamayı yaptı:Yeniden Refah Partisi lideri, 10 ay önce şans oyunlarından savunma sanayine aktarılan payın yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü hatırlattı.Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Erbakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışması ile igili soruya şu yanıtı verdi:'Numan Kurtulmuş'un üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum'Bir gazetecinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasaya ilişkin sözlerini sorması üzerine Erbakan, Kurtulmuş'un bilimsel, entelektüel bir tartışma başlattığını söyledi.Erbakan, şöyle konuştu:
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fatih erbakan, kredi kartı, savunma, kanun teklifi
fatih erbakan, kredi kartı, savunma, kanun teklifi

Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifiyle ilgili Erbakan'dan açıklama: Teklif tümden geri çekilmeli

21:27 16.10.2024 (güncellendi: 21:35 16.10.2024)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümden geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. Erbakan "Savunma sanayimiz için de vatandaşa ilave yük getirmeden yeni kaynaklar bulunmalı" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek, iktidarın ekonomi politikasını eleştiriler yöneltti.
Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Fatih Erbakan, iktidarın kredi kartı limitinden de vergi toplayacak duruma geldiğini söyledi.
Söz konusu kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ertelendiğini hatırlatan Erbakan şu açıklamayı yaptı:
"Bu teklif tümden geri çekilmeli, savunma sanayimiz için de vatandaşa ilave yük getirmeden yeni kaynaklar bulunmalı."
Yeniden Refah Partisi lideri, 10 ay önce şans oyunlarından savunma sanayine aktarılan payın yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü hatırlattı.
Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Erbakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışması ile igili soruya şu yanıtı verdi:
"Bu gibi girişimlerin, diyaloğun faydalı olacağını ifade ediyoruz. Atılacak adımlarda da devletimizin kırmızı çizgisinin muhafaza edilmesi son derece önemli. Terör örgütünün uygulamalarına karşı tavrımızda değişiklik olması mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden, siyaset içinde bu tür müzakerelerin yapılması elbette faydalı olacaktır."

'Numan Kurtulmuş'un üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum'

Bir gazetecinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasaya ilişkin sözlerini sorması üzerine Erbakan, Kurtulmuş'un bilimsel, entelektüel bir tartışma başlattığını söyledi.
Erbakan, şöyle konuştu:

"Kurtulmuş'un kötü niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil, üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Oradaki kasıt, devletin millet için var olduğu, milletin esas olduğu, devletin millete hizmet için var olduğu noktasında açıklamada bulundu. Bizim de anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sorunumuz yok ancak bu üç maddenin içerisindeki laiklik kelimesinin bir izahının, açıklamasının yapılması... Geçmişte partilerimiz bu kelime yüzünden kapatıldı. 28 Şubat'ta 'laiklik' ilkesi adı altında yapılan uygulamalar ortada. Tekrardan bu tip olaylarla karşılaşmamak için Türkçe'de yeri olmayan laikliğin mealinin açık şekilde konulması ve böylelikle inanç özgürlüğüne karşı bir silah olarak kullanılabilmesinin önüne geçilmesi gerekir."

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