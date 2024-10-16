https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/trump-abd-dolarini-rezerv-para-birimi-olarak-kullanmayi-birakan-ulkelere-tarife-uygulayacagim-1089271469.html
Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım
Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, dolar kullanmayan ülkelere tarife uygulayacağını ifade etti. Ayrıca Trump, şirketleri ABD'ye geri getirebilmek için... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T02:25+0300
2024-10-16T02:25+0300
2024-10-16T02:25+0300
dünya
donald trump
tarife
dolar
şirket
rezerv
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, verdiği röportajda, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti. Şirketleri ABD'ye geri getireceğini ifade eden Trump, tarifelerin olumlu etkisinin olacağını söyleyerek, "Tarife ne kadar yüksekse, şirketin ABD'ye gelmesi ve ABD'de bir fabrika kurması o kadar olasıdır. Böylece tarife ödemek zorunda kalmaz" diye konuştu.Ayrıca ABD'de üretim yapacak şirketler için vergileri daha da düşüreceklerini dile getiren Trump, bu şirketleri güçlü tarifelerle koruyacaklarını ifade etti. Dolar kullanmayan ülkelere tarifeDoların rezerv para statüsünün önemini vurgulayan Trump, ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağını belirtti. Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime. Halkla ilişkilere ihtiyacı var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html
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donald trump, tarife, dolar, şirket, rezerv
donald trump, tarife, dolar, şirket, rezerv
Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım
Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, dolar kullanmayan ülkelere tarife uygulayacağını ifade etti. Ayrıca Trump, şirketleri ABD'ye geri getirebilmek için tarifeleri yükselteceğini söyledi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, verdiği röportajda, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti.
Şirketleri ABD'ye geri getireceğini ifade eden Trump, tarifelerin olumlu etkisinin olacağını söyleyerek, "Tarife ne kadar yüksekse, şirketin ABD'ye gelmesi ve ABD'de bir fabrika kurması o kadar olasıdır. Böylece tarife ödemek zorunda kalmaz" diye konuştu.
Ayrıca ABD'de üretim yapacak şirketler için vergileri daha da düşüreceklerini dile getiren Trump, bu şirketleri güçlü tarifelerle koruyacaklarını ifade etti.
Dolar kullanmayan ülkelere tarife
Doların rezerv para statüsünün önemini vurgulayan Trump, ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağını belirtti.
Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime. Halkla ilişkilere ihtiyacı var" dedi.