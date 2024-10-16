https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/trump-abd-dolarini-rezerv-para-birimi-olarak-kullanmayi-birakan-ulkelere-tarife-uygulayacagim-1089271469.html

Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım

Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, dolar kullanmayan ülkelere tarife uygulayacağını ifade etti. Ayrıca Trump, şirketleri ABD'ye geri getirebilmek için... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T02:25+0300

2024-10-16T02:25+0300

2024-10-16T02:25+0300

dünya

donald trump

tarife

dolar

şirket

rezerv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a01c4638218ab31d9f13e3b05da4fc68.jpg

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, verdiği röportajda, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti. Şirketleri ABD'ye geri getireceğini ifade eden Trump, tarifelerin olumlu etkisinin olacağını söyleyerek, "Tarife ne kadar yüksekse, şirketin ABD'ye gelmesi ve ABD'de bir fabrika kurması o kadar olasıdır. Böylece tarife ödemek zorunda kalmaz" diye konuştu.Ayrıca ABD'de üretim yapacak şirketler için vergileri daha da düşüreceklerini dile getiren Trump, bu şirketleri güçlü tarifelerle koruyacaklarını ifade etti. Dolar kullanmayan ülkelere tarifeDoların rezerv para statüsünün önemini vurgulayan Trump, ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağını belirtti. Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime. Halkla ilişkilere ihtiyacı var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, tarife, dolar, şirket, rezerv