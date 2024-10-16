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Ticaret Bakanı Bolat: Afrika-Türkiye ticaret hacmi 7 kat arttı
Ticaret Bakanı Bolat: Afrika-Türkiye ticaret hacmi 7 kat arttı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Afrika arasında ticaret hacminin 20 yılda yedi kat büyüdüğüne dikkat çekerken 2023'de 37 milyar dolara ulaştığını... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:14+0300
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2024-10-16T13:14+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ömer bolat
afrika
ticaret
uluslararası ticaret
yatırım
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Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen bin 500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) başladı.Büyükelçiliklerin sayısı 50'yi aşacakEtkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2013 yılından itibaren Afrika ile ilişkilerini "Afrika Ortaklık Politikası" çerçevesinde ele aldığını kaydederek, "Bu politikanın diplomatik ilişkilere yansıması olarak, Afrika ülkelerindeki büyükelçiliklerimizin sayısı 2003 yılında 12 iken 2024 yılında neredeyse 4 katına çıkarak 44'e ulaşmıştır. Yakın gelecekte de bu sayı 50'yi aşacak." diye konuştu.Halihazırda 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliklerinin bulunduğunu dile getiren Bolat, "2003 yılında sadece 4 Afrika ülkesinde ticaret müşavirlerimiz vardı." ifadesini kullandı.Afrika önemli bir cazibe merkezi olacakBakan Bolat, Afrika'nın sahip olduğu yüksek ekonomik potansiyelle uluslararası sistem içerisinde giderek daha etkin bir rol oynayan ve küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör haline geldiğini belirterek, kıtanın 2024'te yüzde 3,7'lik büyümeyle 3 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.Bu yıl dünyada en hızlı büyümesi beklenen 20 ülkenin 11'inin Afrika kıtasında olduğunu dile getiren Bolat, kıtanın genç nüfusundan, şehirleşme oranının ve yatırımlarının artmasından, gelecekteki yüksek büyüme potansiyelinden, yeni yatırım yapılacak sektörlerden bahsetti.Gelişme ve beklentilerin orta ve uzun vadede Afrika'nın önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret ettiğini anlatan Bolat, Türkiye'nin bu kıtaya yönelik bütün stratejilerinin "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde olduğunu bildirdi. "Afrika kıtasını asla pazar olarak görmüyoruz." diyen Bolat, karşılıklı kazanç sağlanılacak yatırım ve ekonomik ilişkileri esas aldıklarını anlattı.'Afrika'ya ihracatımız 2003'ten bu yana 10 kat arttı'Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin benimsediği Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'nin ekonomik ilişkilere etkisine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Bolat, Afrika kıtasında hızla gelişen ticari faaliyetlere ek olarak, müteahhitlik ve yatırımlar konusunda giderek derinleşen bir ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:Afrika'da üstlenilen müteahhitlik projelerindeki artışa işaret eden Bolat, halihazırda 91,5 milyar dolarlık 1977 projeye ulaşıldığını bildirdi.
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, afrika, ticaret, uluslararası ticaret, yatırım
ticaret bakanlığı, ömer bolat, afrika, ticaret, uluslararası ticaret, yatırım
Ticaret Bakanı Bolat: Afrika-Türkiye ticaret hacmi 7 kat arttı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Afrika arasında ticaret hacminin 20 yılda yedi kat büyüdüğüne dikkat çekerken 2023'de 37 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen bin 500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) başladı.
Büyükelçiliklerin sayısı 50'yi aşacak
Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2013 yılından itibaren Afrika ile ilişkilerini "Afrika Ortaklık Politikası" çerçevesinde ele aldığını kaydederek, "Bu politikanın diplomatik ilişkilere yansıması olarak, Afrika ülkelerindeki büyükelçiliklerimizin sayısı 2003 yılında 12 iken 2024 yılında neredeyse 4 katına çıkarak 44'e ulaşmıştır. Yakın gelecekte de bu sayı 50'yi aşacak." diye konuştu.
Halihazırda 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliklerinin bulunduğunu dile getiren Bolat, "2003 yılında sadece 4 Afrika ülkesinde ticaret müşavirlerimiz vardı." ifadesini kullandı.
Afrika önemli bir cazibe merkezi olacak
Bakan Bolat, Afrika'nın sahip olduğu yüksek ekonomik potansiyelle uluslararası sistem içerisinde giderek daha etkin bir rol oynayan ve küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör haline geldiğini belirterek, kıtanın 2024'te yüzde 3,7'lik büyümeyle 3 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.
Bu yıl dünyada en hızlı büyümesi beklenen 20 ülkenin 11'inin Afrika kıtasında olduğunu dile getiren Bolat, kıtanın genç nüfusundan, şehirleşme oranının ve yatırımlarının artmasından, gelecekteki yüksek büyüme potansiyelinden, yeni yatırım yapılacak sektörlerden bahsetti.
Gelişme ve beklentilerin orta ve uzun vadede Afrika'nın önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret ettiğini anlatan Bolat, Türkiye'nin bu kıtaya yönelik bütün stratejilerinin "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde olduğunu bildirdi. "Afrika kıtasını asla pazar olarak görmüyoruz." diyen Bolat, karşılıklı kazanç sağlanılacak yatırım ve ekonomik ilişkileri esas aldıklarını anlattı.
'Afrika'ya ihracatımız 2003'ten bu yana 10 kat arttı'
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin benimsediği Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'nin ekonomik ilişkilere etkisine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
" 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 20 yıl sonra 2023'te 7 kat artışla 37 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu dönemde ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara; ithalatımız 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yılın ilk 9 ayında da Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaşmıştır. Bunun 15,8 milyar dolarını Türkiye'nin ihracatı, 11,1 milyar dolarını ise Afrika'nın bize ihracatı şeklinde gerçekleşmiştir."
Bolat, Afrika kıtasında hızla gelişen ticari faaliyetlere ek olarak, müteahhitlik ve yatırımlar konusunda giderek derinleşen bir ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Yatırımlar bakımından muazzam bir ilerleme sağlanmıştır. 2003'te Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yatırımları 67 milyon dolardı. 2023 itibarıyla Türkiye'nin Afrika'daki özel sektör yatırımları stok olarak 2,3 milyar dolara yükseldi ama piyasa değeri itibarıyla tam 10 milyar dolarlık Türk yatırımları Afrika ülkelerinde yapılmıştır. Bu, Afrika ülkelerinde tam 100 bin Afrikalının istihdam edilmesini sağlamıştır. Türk yatırımları Afrika'da gıda, tekstil, demir çelik, inşaat, madencilik, ulaştırma, enerji, liman işletmeciliği ve tarımsal üretim alanında yapılmıştır ve devam etmektedir."
Afrika'da üstlenilen müteahhitlik projelerindeki artışa işaret eden Bolat, halihazırda 91,5 milyar dolarlık 1977 projeye ulaşıldığını bildirdi.