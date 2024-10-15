Prof. Dr. Sambur: Türkiye’nin BRICS'e aday üyeliği, ABD ve AB’ye 'başka seçeneğim var' mesajı

“Türkiye kendisine yeni pazarlar, yeni müttefikler, yeni ilişkiler arıyor. Çin pazarına girmek istiyor, Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyor. Afrika'ya Güney Afrika gibi güçlü bir aktör üzerinden girmek istiyor. Brezilya gibi çok büyük bir aktör üzerinden Latin Amerika'da ilişkiler kurmak istiyor. Yani şimdiden Türkiye’nin, dünyanın çok önemli, çok büyük bir bölümü oluşturan, mevcut üye yapısıyla BRICS ile kültürel, sosyal, siyasal, turizm bu bağlamdaki ilişkilerini geliştirerek kendini şimdiden gelecekteki iş birliklerine hazırlamak şeklinde bir amacı, bir gayreti var. Bir diğer önemli husus, Türkiye, BRICS 'te küresel bir aktör olarak rol oynamak istiyor. Yani NATO'da ya da ABD, Türkiye küresel bir aktör olarak oynama imkanını bulamadığını ya da bulamayacağını düşünüp öyle bir değerlendirme yapıyor. BRICS'te yani Rusya'ya eşit, Çin'e eşit, Hindistan'a eşit Brezilya'ya eşit, etkili ve işlemsel, küresel bir akıl rolü oynamak. Türkiye bunu çok cazip buluyor. Türkiye için aslında çok stratejik bir tercih olarak gördüğü için bu başvuruyu yaptı ve önümüzdeki hafta zirveye bu üyeliğin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmek ve üyeliğin lobisini yapmak için seferber olmuş diyebiliriz.”