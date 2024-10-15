Prof. Dr. Sambur: Türkiye’nin BRICS'e aday üyeliği, ABD ve AB’ye 'başka seçeneğim var' mesajı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiyenin-bricse-aday-uyeligi-abd-ve-abye-baska-secenegim-var-mesaji--1089246750.html
Prof. Dr. Sambur: Türkiye’nin BRICS'e aday üyeliği, ABD ve AB’ye 'başka seçeneğim var' mesajı
Prof. Dr. Sambur: Türkiye’nin BRICS'e aday üyeliği, ABD ve AB’ye 'başka seçeneğim var' mesajı
Sputnik Türkiye
BRICS zirvesi 22-24 Ekim'de Rusya’da toplanacak. Türkiye zirveye üye adayı olarak katılacak. BRICS üyeliğinin Türkiye’ye ne kazandıracağını Uluslararası... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:14+0300
2024-10-15T13:23+0300
dünya
brics
brics zirvesi
brics kalkınma bankası
küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics
brics liderler zirvesi
türkiye brics
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087406386_0:75:1144:719_1920x0_80_0_0_acb7ff00122f10a6dbdc992e9a58d28b.png
2006 yılında New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun Genel Müzakereleri sırasında Rusya, Brezilya ve Çin'in dışişleri bakanları ve Hindistan savunma bakanın temasları ile diplomatik koordinasyon başlatıldı. Ardından liderler zirvesine taşınan bu birliktelik BRICS’i oluşturdu. 16 Haziran 2009'da Rusya'nın girişimiyle Yekaterinburg ilk BRIC Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İlk zirvede BRIC'in hedefleri "ülkelerimiz arasında kademeli, proaktif, pragmatik, açık ve şeffaf bir şekilde diyalog ve işbirliğini teşvik etmek" olarak belirledi.BRICS ülkeleri artan ekonomik gücü, küresel ekonomik kalkınmanın temel itici güçlerinden biri olması, kalabalık nüfusları ve bol doğal kaynakları, uluslararası alanda etkilerinin temelini oluşturuyor. BRICS beşlisi dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini ve dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını yani GSYİH'sinin yüzde 23'ünden fazlasını temsil ediyor. Yeni katılan ve katılmak için başvuran ülkelerde değerlendirildiğinde bu gücün artması öngörülüyor.Kurulduktan sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri sonra da Suudi Arabistan BRICS'e katıldı. BRICS üyeliği için başvuran ülkelerin birisi de Türkiye oldu. Türkiye'nin resmi başvuru birlikteliğin önümüzdeki hafta Rusya'da gerçekleşecek toplantısında ele alınması bekleniyor. 22-24 Ekim'de Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan’da düzenlenecek zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyinde katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte Kazan’a gitmesi bekleniyor. Türkiye’nin yanı sıra Venezüella, Azerbaycan ve Tayland’ın da katılım için başvuran ülkeler.BRICS üyeliği ile Türkiye neyi hedefliyor?Türkiye'nin BRICS üyeliği için Başvurusunu Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:‘BRICS üyeliği batıya bir yanıt’Türkiye'nin üyelik başvurusu ile ABD ve AB üyelerine mesaj vermek istediğini vurgulayan Sambur sözlerine şöyle devam etti:‘Türkiye yeni pazar arayışı içinde’BRICS Üyeliği ile Türkiye’nin siyasetin yanında ekonomik olarak da kazanç sağlayacağını belirten Bilal Sambur sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087406386_128:0:1144:762_1920x0_80_0_0_357673491814250b850f223168cc67e1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brıcs ne demek,brıcs üyesi ülkeler, brıcs para birimi, brıcs türkiye, brıcs türkiye üyeliği, türkiye brıcse katılırsa ne olur, erdoğan brıcs zirvesi
brıcs ne demek,brıcs üyesi ülkeler, brıcs para birimi, brıcs türkiye, brıcs türkiye üyeliği, türkiye brıcse katılırsa ne olur, erdoğan brıcs zirvesi

Prof. Dr. Sambur: Türkiye’nin BRICS'e aday üyeliği, ABD ve AB’ye 'başka seçeneğim var' mesajı

13:14 15.10.2024 (güncellendi: 13:23 15.10.2024)
© Fotoğraf : BRICS Russia 2024BRICS Russia 2024
BRICS Russia 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf : BRICS Russia 2024
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
BRICS zirvesi 22-24 Ekim'de Rusya’da toplanacak. Türkiye zirveye üye adayı olarak katılacak. BRICS üyeliğinin Türkiye’ye ne kazandıracağını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Sputnik’e anlattı.
2006 yılında New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun Genel Müzakereleri sırasında Rusya, Brezilya ve Çin'in dışişleri bakanları ve Hindistan savunma bakanın temasları ile diplomatik koordinasyon başlatıldı. Ardından liderler zirvesine taşınan bu birliktelik BRICS’i oluşturdu. 16 Haziran 2009'da Rusya'nın girişimiyle Yekaterinburg ilk BRIC Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İlk zirvede BRIC'in hedefleri "ülkelerimiz arasında kademeli, proaktif, pragmatik, açık ve şeffaf bir şekilde diyalog ve işbirliğini teşvik etmek" olarak belirledi.
BRICS ülkeleri artan ekonomik gücü, küresel ekonomik kalkınmanın temel itici güçlerinden biri olması, kalabalık nüfusları ve bol doğal kaynakları, uluslararası alanda etkilerinin temelini oluşturuyor. BRICS beşlisi dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini ve dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını yani GSYİH'sinin yüzde 23'ünden fazlasını temsil ediyor. Yeni katılan ve katılmak için başvuran ülkelerde değerlendirildiğinde bu gücün artması öngörülüyor.
Kurulduktan sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri sonra da Suudi Arabistan BRICS'e katıldı. BRICS üyeliği için başvuran ülkelerin birisi de Türkiye oldu. Türkiye'nin resmi başvuru birlikteliğin önümüzdeki hafta Rusya'da gerçekleşecek toplantısında ele alınması bekleniyor. 22-24 Ekim'de Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan’da düzenlenecek zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyinde katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte Kazan’a gitmesi bekleniyor. Türkiye’nin yanı sıra Venezüella, Azerbaycan ve Tayland’ın da katılım için başvuran ülkeler.

BRICS üyeliği ile Türkiye neyi hedefliyor?

Türkiye'nin BRICS üyeliği için Başvurusunu Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:
“Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Batı blokunun bir parçasıydı. Hala NATO'nun çok önemli bir üyesi. Avrupa Birliği'ne üyelik uzun bir süre Türkiye'nin stratejik hedefi olarak durdu. Ancak soğuk savaş döneminde başlayan belirsizlik, tek kutuplu dünyanın sona ermesi Türkiye'nin yeni arayışlara yöneltti. Özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye, dünyada kendisine yeni ittifaklar ve ilişkiler arama ihtiyacı içine girdi. Türkiye son yıllarda önceliklerini ve önem verdiği ilişkilerini değiştirdi. Türkiye Avrupa Birliği'ne formal olarak devam ediyor ama Avrupa Birliği'ni beklemeye Türkiye'nin sabrı yok. Türkiye NATO üyesi ama aynı zamanda ortaya çıkan yeni jeostratejik gerçekleri de ihmal etmiyor. Bu bağlamda şu anda uluslararası ölçekte BRICS çok önemli bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. BRICS'in nüfus potansiyeli ticaret, güvenlik alanlarında ileride faaliyetinin genişlemesi Türkiye içim çok cazip hale geliyor. Brezilya gibi, Hindistan gibi, Rusya gibi, Güney Afrika gibi gelecekte çok güçlü olması beklenilen aktörlerin burada yer alması, Türkiye'yi şimdiden geleceğe hazırlanma şeklinde bir arayışa itiyor.”

‘BRICS üyeliği batıya bir yanıt’

Türkiye'nin üyelik başvurusu ile ABD ve AB üyelerine mesaj vermek istediğini vurgulayan Sambur sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye resmi olarak BRICS üyeliğe başvurdu fakat bu üyelik değerlendiriliyor. Türkiye şunu bekliyor, biz artık Amerika'ya, NATO'ya ve AB'ye şimdiye kadar mahkumiyet olarak gördüğü ilişkiden kurtulmak istiyor. Türkiye daha çok esnek ilişkileri olan, ekonomik ve askeri anlamda kendisine daha rahat hareket edeceği bir yapı içinde olmak istiyor. BRICS bu anlamda çok esnek, çok katı ve müeyyideler uygulamayan bir yapılanma. Bu açıdan BRICS bu esnek yapısı Türkiye için çok cazip. Türkiye BRICS'e üyelikle Batı'ya ve Avrupa'ya ve Amerika'ya benim başka seçeneklerim var, ben size mahkum değilim şeklinde elindeki kartı göstermek istiyor. Bu anlamda BRICS üyeliğinin Türkiye'ye uluslararası alanda bir alan açması bekleniliyor ya da Türkiye'de böyle bir beklentisi var.”

‘Türkiye yeni pazar arayışı içinde’

BRICS Üyeliği ile Türkiye’nin siyasetin yanında ekonomik olarak da kazanç sağlayacağını belirten Bilal Sambur sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye kendisine yeni pazarlar, yeni müttefikler, yeni ilişkiler arıyor. Çin pazarına girmek istiyor, Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyor. Afrika'ya Güney Afrika gibi güçlü bir aktör üzerinden girmek istiyor. Brezilya gibi çok büyük bir aktör üzerinden Latin Amerika'da ilişkiler kurmak istiyor. Yani şimdiden Türkiye’nin, dünyanın çok önemli, çok büyük bir bölümü oluşturan, mevcut üye yapısıyla BRICS ile kültürel, sosyal, siyasal, turizm bu bağlamdaki ilişkilerini geliştirerek kendini şimdiden gelecekteki iş birliklerine hazırlamak şeklinde bir amacı, bir gayreti var. Bir diğer önemli husus, Türkiye, BRICS 'te küresel bir aktör olarak rol oynamak istiyor. Yani NATO'da ya da ABD, Türkiye küresel bir aktör olarak oynama imkanını bulamadığını ya da bulamayacağını düşünüp öyle bir değerlendirme yapıyor. BRICS'te yani Rusya'ya eşit, Çin'e eşit, Hindistan'a eşit Brezilya'ya eşit, etkili ve işlemsel, küresel bir akıl rolü oynamak. Türkiye bunu çok cazip buluyor. Türkiye için aslında çok stratejik bir tercih olarak gördüğü için bu başvuruyu yaptı ve önümüzdeki hafta zirveye bu üyeliğin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmek ve üyeliğin lobisini yapmak için seferber olmuş diyebiliriz.”
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS askeri bir ittifak değil ve olmayacak
12 Ekim, 21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала