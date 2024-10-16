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TFF Başkanı'ndan futbolculara Dünya Kupası primi: 'Bodrum'da 4 bin villa'
TFF Başkanı'ndan futbolculara Dünya Kupası primi: 'Bodrum'da 4 bin villa'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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spor
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
villa
bodrum
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na katılmak için futbolculara motivasyon sağlamak istediklerini söyledi. Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Hacıosmanoğlu, Bodrum'da 4 bin villa yapılacağını söyledi ve şunları ekledi:Eski yönetime mali usulsüzlük için suç duyurusuİbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF yönetiminde mali usulsüzlükler yaşandığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gelecek sezon yabancı futbolcu sınırının olmayacağını da belirten Hacıosmanoğlu, Futbol Disiplin Talimatı'nı da değiştireceklerini ve hakem ya da gözlemci raporlarında yer alamasa bile görüntülere bakarak ceza verileceğini ifade etti.
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TFF Başkanı'ndan futbolculara Dünya Kupası primi: 'Bodrum'da 4 bin villa'

14:25 16.10.2024 (güncellendi: 15:22 16.10.2024)
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz" dedi.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na katılmak için futbolculara motivasyon sağlamak istediklerini söyledi.
Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Hacıosmanoğlu, Bodrum'da 4 bin villa yapılacağını söyledi ve şunları ekledi:
"22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkan varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri."
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Dün, 15:03

Eski yönetime mali usulsüzlük için suç duyurusu

İbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF yönetiminde mali usulsüzlükler yaşandığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Gelecek sezon yabancı futbolcu sınırının olmayacağını da belirten Hacıosmanoğlu, Futbol Disiplin Talimatı'nı da değiştireceklerini ve hakem ya da gözlemci raporlarında yer alamasa bile görüntülere bakarak ceza verileceğini ifade etti.
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