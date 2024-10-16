https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tff-baskanindan-futbolculara-dunya-kupasi-primi-bodrumda-4-bin-villa--1089295281.html

TFF Başkanı'ndan futbolculara Dünya Kupası primi: 'Bodrum'da 4 bin villa'

TFF Başkanı'ndan futbolculara Dünya Kupası primi: 'Bodrum'da 4 bin villa'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T14:25+0300

2024-10-16T14:25+0300

2024-10-16T15:22+0300

spor

ibrahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

villa

bodrum

dünya kupası

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na katılmak için futbolculara motivasyon sağlamak istediklerini söyledi. Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Hacıosmanoğlu, Bodrum'da 4 bin villa yapılacağını söyledi ve şunları ekledi:Eski yönetime mali usulsüzlük için suç duyurusuİbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF yönetiminde mali usulsüzlükler yaşandığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gelecek sezon yabancı futbolcu sınırının olmayacağını da belirten Hacıosmanoğlu, Futbol Disiplin Talimatı'nı da değiştireceklerini ve hakem ya da gözlemci raporlarında yer alamasa bile görüntülere bakarak ceza verileceğini ifade etti.

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