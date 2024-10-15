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Kulüp başkanından takıma arsa primi: '250'şer metrekare hediye edeceğim'
Kulüp başkanından takıma arsa primi: '250'şer metrekare hediye edeceğim'
Sputnik Türkiye
Serhat Ardahan Spor Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, takımın Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olduğu takdirde tüm futbolculara ve teknik ekibe her bir kişiye... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımın şampiyon olup 3. Lig'e çıkması halinde tüm sporculara ve teknik ekibe prim olarak İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini söyledi.Ligin ikinci haftasında sahasında Giresun Batlama Spor ile berabere kalarak 1 puan alan Serhat Ardahan Spor, grubunda 10. sırada yer alıyor.Başkan Üzeyir Engin, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezon oldukça iddialı olduklarını söyledi. İstanbul'da gayrimenkul işi yaptığını belirten Engin, "Tek amacım bu yıl aldığım Serhat Ardahanspor'u şampiyon yapıp 3. Lig'e çıkarmak. Futbolcu ve teknik ekibe aldıkları her galibiyet için prim vereceğimizi açıkladık. Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da 250'şer metrekare arsa hediye edeceğim. Sporcularıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.
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türkiye, futbol, amatör lig, arsa, prim

Kulüp başkanından takıma arsa primi: '250'şer metrekare hediye edeceğim'

15:03 15.10.2024
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW308445Kulüp başkanından takıma arsa primi
Kulüp başkanından takıma arsa primi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW308445
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Serhat Ardahan Spor Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, takımın Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olduğu takdirde tüm futbolculara ve teknik ekibe her bir kişiye birer adet olmak üzere 250'şer metrekare arsa hediye sözü verdi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımın şampiyon olup 3. Lig'e çıkması halinde tüm sporculara ve teknik ekibe prim olarak İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini söyledi.
Ligin ikinci haftasında sahasında Giresun Batlama Spor ile berabere kalarak 1 puan alan Serhat Ardahan Spor, grubunda 10. sırada yer alıyor.
Başkan Üzeyir Engin, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezon oldukça iddialı olduklarını söyledi.
İstanbul'da gayrimenkul işi yaptığını belirten Engin, "Tek amacım bu yıl aldığım Serhat Ardahanspor'u şampiyon yapıp 3. Lig'e çıkarmak. Futbolcu ve teknik ekibe aldıkları her galibiyet için prim vereceğimizi açıkladık. Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da 250'şer metrekare arsa hediye edeceğim. Sporcularıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.
arda ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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