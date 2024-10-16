Tarla süren çiftçi Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası buldu

© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928 El bombası © İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi İsmail Çelebi traktörü ile tarla sürerken traktörün pulluğuna demir takıldı. Traktörden inip toprak üzerindeki cismi gören çiftçi, bomba olduğunu görünce mahalle muhtarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri el bombasının Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığını belirleyerek imha etti.