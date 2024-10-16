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Tarla süren çiftçi Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası buldu
Tarla süren çiftçi Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası buldu
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi İsmail Çelebi traktörü ile tarla sürerken traktörün pulluğuna demir takıldı. Traktörden inip toprak üzerindeki cismi gören... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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tarla
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Bursa'da tarlasını süren çiftçi Kurtuluş Savaşı döneminden kalma Yunanlılara ait el bombası buldu.Bursa'nın İnegöl ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde tarlasını süren çiftçi İsmail Çelebi'nin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı. Bombaya dokunmayan çiftçi mahalle muhtarı Fatih Gül'e haber verdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen bomba imha ekibi, bombayı imha etti. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tespit edilen Yunanlılara ait el bombasının patlatılma anı kameralara yansıdı.
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bursa'nın inegöl el bombası, kurtuluş savaşı el bombası
bursa'nın inegöl el bombası, kurtuluş savaşı el bombası

Tarla süren çiftçi Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası buldu

00:25 16.10.2024 (güncellendi: 00:30 16.10.2024)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928El bombası
El bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi İsmail Çelebi traktörü ile tarla sürerken traktörün pulluğuna demir takıldı. Traktörden inip toprak üzerindeki cismi gören çiftçi, bomba olduğunu görünce mahalle muhtarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri el bombasının Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığını belirleyerek imha etti.
Bursa'da tarlasını süren çiftçi Kurtuluş Savaşı döneminden kalma Yunanlılara ait el bombası buldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde tarlasını süren çiftçi İsmail Çelebi'nin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı. Bombaya dokunmayan çiftçi mahalle muhtarı Fatih Gül'e haber verdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen bomba imha ekibi, bombayı imha etti. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tespit edilen Yunanlılara ait el bombasının patlatılma anı kameralara yansıdı.
Ardahan'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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