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Tarım ve Orman Bakanlığı uyardı: Yumurta ve tavuk eti yıkanmalı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı uyardı: Yumurta ve tavuk eti yıkanmalı mı?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, yumurta, tavuk, kırmızı et ve peynirle ilgili... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:03+0300
2024-10-16T15:03+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
yumurta
tavuk
peynir
yoğurt
kırmızı et
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ürünlerine yönelik vatandaşların şimdiye kadar yanlış bildiği konulara açıklık getirdi.Hürriyet'in haberine göre detaylar şu şekilde:* “Yumurta yıkandığı zaman üzerinde bulunan mikro-organizmalar yumurta kabuğunda bulunan ve gözle görülmeyen gözeneklerden içeri girer ve yumurtanın bozulma riskini artırır.* Tavuk etini pişirmeden önce suda yıkamaya gerek yok, tavuğu iyice pişirmek yeterli.*Etler yıkandığı zaman üzerinde bulunabilecek mikroorganizmaları mutfağın diğer yerlerine bulaştırma riski doğar. Bu nedenle çok kirli gördüğümüz kısımlar varsa buralar yıkanmak yerine, kesip uzaklaştırılabilir.* Peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçer. Kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın almamak gerekir.* Yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek, meyve suları ve pişmiş yemeklerde küflenme varsa, o bölge kesilse bile tüketilmemesi önerilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tarim-ve-orman-bakanligi-taklit-tagsis-listesini-guncelledi-bu-kez-de-salcada-tespit-edildi-1089046508.html
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tarım ve orman bakanlığı, yumurta, tavuk, peynir, yoğurt, kırmızı et
tarım ve orman bakanlığı, yumurta, tavuk, peynir, yoğurt, kırmızı et

Tarım ve Orman Bakanlığı uyardı: Yumurta ve tavuk eti yıkanmalı mı?

15:03 16.10.2024
© İHATavuk eti
Tavuk eti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, yumurta, tavuk, kırmızı et ve peynirle ilgili yanlış bilinenlere açıklık getirdi. Peki, yumurta nasıl tüketilmeli? Tavuk eti pişirmeden önce yıkanmalı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ürünlerine yönelik vatandaşların şimdiye kadar yanlış bildiği konulara açıklık getirdi.
Hürriyet'in haberine göre detaylar şu şekilde:
* “Yumurta yıkandığı zaman üzerinde bulunan mikro-organizmalar yumurta kabuğunda bulunan ve gözle görülmeyen gözeneklerden içeri girer ve yumurtanın bozulma riskini artırır.
* Tavuk etini pişirmeden önce suda yıkamaya gerek yok, tavuğu iyice pişirmek yeterli.
*Etler yıkandığı zaman üzerinde bulunabilecek mikroorganizmaları mutfağın diğer yerlerine bulaştırma riski doğar. Bu nedenle çok kirli gördüğümüz kısımlar varsa buralar yıkanmak yerine, kesip uzaklaştırılabilir.
* Peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçer. Kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın almamak gerekir.
* Yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek, meyve suları ve pişmiş yemeklerde küflenme varsa, o bölge kesilse bile tüketilmemesi önerilir.”
Salça - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi
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