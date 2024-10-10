https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tarim-ve-orman-bakanligi-taklit-tagsis-listesini-guncelledi-bu-kez-de-salcada-tespit-edildi-1089046508.html
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yeniden güncellendi. Bakanlığın yayınladığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:37+0300
2024-10-10T10:37+0300
2024-10-10T10:37+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
gıda
salça
köfte
adana kebap
sucuk
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edilirken son olarak salçanın içinden çıkanlara yer verildi. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/domuz-eti-kasaplik-et-kapsamina-alindi-iddiasina-gida-ve-kontrol-genel-mudurlugunden-aciklama-1089020818.html
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yeniden güncellendi. Bakanlığın yayınladığı listeyle gıda sağlığının nasıl tehlikeye atıldığı ortaya konuldu. Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp tespit edilirken bu kez de salça da gıda boyası tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edilirken son olarak salçanın içinden çıkanlara yer verildi.
Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı.