https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tarim-ve-orman-bakanligi-taklit-tagsis-listesini-guncelledi-bu-kez-de-salcada-tespit-edildi-1089046508.html

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi: Bu kez de salçada tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yeniden güncellendi. Bakanlığın yayınladığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T10:37+0300

2024-10-10T10:37+0300

2024-10-10T10:37+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

gıda

salça

köfte

adana kebap

sucuk

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edilirken son olarak salçanın içinden çıkanlara yer verildi. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı.

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